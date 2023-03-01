В Ялте, Гурзуфе и Бахчисарае раздались взрывы: тряслись стены и сработала сигнализация

Вечером в среду, 1 марта, на территории временно оккупированного Крыма снова неспокойно. Там прозвучали взрывы. Они были настолько сильными, что в домах местных жителей тряслись стены, а в автомобилях сработала сигнализация.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Согласно информации очевидцев, взрывы раздались сразу в нескольких городах. А именно – в Ялте, Гурзуфе и Бахчисарае (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Затряслось все вокруг, мебель и окна, сигнализации машин сработали в округе. На заднем плане присутствуют звуки летящих самолетов", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в Бахчисарае взрыв произошел в районе воинской части на Симферопольской улице. Некоторые паблики пишут, что сработала ПВО, некоторые, что часть все таки взорвана.

В любом случае отмечается, что взрыв был настолько мощным, что его было слышно во многих селах Бахчисарайского района.

Как известно, это уже вторая "бавовна" за сутки. В ночь на 1 марта во временно оккупированном Крыму тоже прогремели мощные взрывы. Около 02:30 ночи "бавовна" произошла в районе Евпатории.

Оккупанты уже заявили, что взрывы в Крыму это всего лишь звук их самолета, который переходил в сверхзвук.

А вот у спикера Одесской ОВА Сергея Братчука нашлось другое объяснение "бавовны". По его словам, во временно оккупированном Бахчисарае расположен инженерный состав воинской части 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ и состав 133-й бригады МТО ЧФ РФ.

"Именно 133-я бригада обеспечивает поставки и логистику подразделений 22-го армейского корпуса ЧФ РФ, участвующих в российской агрессии против Украины", – отметил он.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета 2023 года. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе в оккупированном Крыму утром 17 февраля прогремели звуки сильных взрывов. Пропагандисты и незаконные "власти" сообщили о ЧП на Балаклавской ТЭС и корабле в бухте Стрелецкой, однако пособники России убеждают, что никакого ущерба "бавовна" якобы не принесла.

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