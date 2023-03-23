Надводные корабли РФ могут быть не полностью снаряжены: Гуменюк рассказала о последствиях ''бавовны'' в Джанкое

Российская оккупационная армия вновь увеличила количество кораблей на боевом дежурстве в акватории Черного моря. Среди 15 вражеских суден зафиксирован выход трех ракетоносителей – двух надводных и одного подводного с общим возможным залпом 20 ракет "Калибр".

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Однако ракетоносители могут быть не полностью снаряжены из-за "бавовны", которая накануне произошла во временно оккупированном Джанкое. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, вечером 22 марта войска РФ увеличили присутствие кораблей в акватории Черного моря, в частности, вывели подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами". В то же время надводные корабли могут быть не полностью снаряжены из-за взрывов на железнодорожном узле в Джанкое.

"Корабельная группировка врага достаточно мощное. Это 15 кораблей на боевом дежурстве, среди которых находится три ракетоносителя – два надводных и один подводный. Вчера усилена эта группировка, и это говорится о том, что враг пытается держать нас в напряжении. Несмотря на то, что надводные корабли могут быть не снаряженные, поскольку джанкойский груз не добрался до пункта назначения", – отметила спикер ОК "Юг".

При этом Гуменюк предупредила, что опасность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне. Кроме того, враг продолжает использовать тактику рассредоточения сил и средств противовоздушной обороны Украины.

"Подводный корабль – достаточно мощная опасность. Там только 4 ракеты, но они точные, они высокоточные и могут быть применены по особенно важным объектам. Кроме того, наличие ракетоносителей означает возможную готовность к ракетным ударам по разным направлениям. Рассредоточение усилий ПВО на воздушные ракетоносители, надводные, подводные и, вероятно, "Шахеды", это является главной задачей врага. Другую тактику они пока не придумали", – сказала Гуменюк.

Напомним, мощные взрывы во временно оккупированном Джанкое на Крымском полуострове привели к повреждению узловой железнодорожной станции. На данный момент российские оккупанты не могут использовать эту транспортную развязку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Джанкое вечером 20 марта слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

– В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в захваченном Россией Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

– В результате атаки дронов повреждено локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

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