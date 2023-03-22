''Это один из элементов нашего плана'': в ОК ''Юг'' рассказали о ''бавовне'' в Джанкое и панике оккупантов

Мощные взрывы во временно оккупированном Джанкое на Крымском полуострове привели к повреждению узловой железнодорожной станции. На данный момент российские оккупанты не могут использовать эту транспортную развязку.

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При этом в ВСУ дали понять, что "бавовна" в Джанкое не последняя, а является одним из элементов плана, предшествующего активным действиям. Об этом в эфире Радио Свобода заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты в панике после взрывов в Джанкое и на сегодняшний день у них даже нет адекватного решения возникшей проблемы. В то же время Гуменюк отметила, что россияне будут пытаться как можно скорее восстановить узловую железнодорожную станцию в Джанкое, чтобы продолжить перебрасывать через нее личный состав и вооружение на материковую часть Украины.

"Усиление подтягивать им будет нужно. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными", – заверила Гуменюк.

В ОК "Юг" также подчеркнули, что "бавовна" во временно оккупированном Джанкое – один из элементов плана, предшествующего активным действиям.

"Атака по узловой станции – это один из элементов нашего плана, предшествующего тем самым активным действиям, которых все очень ждут, потому что истощение логистики врага и на некоторых направлениях даже прекращение ее – залог дальнейших успешных действий", – заявила спикер ОК "Юг".

Гуменюк добавила, что среди российских оккупантов в Крыму продолжают нарастать панические настроения. Это подтверждает, в том числе, активный выезд оккупантов из Крыма по автодорожным и железнодорожным путям.

Напомним, утром 22 марта во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что перекрыт рейд в Севастопольской бухте. Захватчики заявили, что флот государства-террориста России "отбил атаку надводных беспилотников".

Ранее сообщалось, что Крымский полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовят к обороне от контрнаступления ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Джанкое вечером 20 марта слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

– В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в захваченном Россией Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

– В результате атаки дронов повреждено локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

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