Атаки дронами продолжатся: ''бавовна'' в Джанкое показала полную неспособность российской ПВО

В понедельник, 20 марта, по железнодорожному узлу оккупантов во временно захваченном РФ Джанкое в Крыму ударили дронами. Эта атака продемонстрировала, что страна-агрессор Россия не способна защитить при помощи ПВО оккупированный полуостров, а потенциально – и свою материковую часть.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. Он считает, что атаки с использованием таких беспилотников теперь будут происходить чаще и станут более болезненными для РФ.

Автор канала отметил, что Джанкой, в котором произошла "бавовна", находится на втором месте по уровню защищенности от воздушных атак в Крыму, уступая лишь Севастополю. Этот город является ключевым железнодорожным узлом, через который происходит и снабжение оккупантов на фронте, и поддержка Севастополя.

Такой важный населенный пункт должен был быть хорошо защищен, противовоздушная оборона Джанкоя была организована задолго до начала полномасштабной войны, следовательно, все делалось системно и без спешки.

Известно, что город защищают от угроз с неба нескольких дивизионов ЗРК С-400 "Триумф", которые "предназначены для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения". Однако вчерашняя атака показала, что перед беспилотниками эти средства ПВО бессильны.

Системы радиоэлектронной борьбы оккупантов не смогли обнаружить пролет БПЛА, повлиять на их курс и на саму возможность пролета над Крымом. Вместо них беспилотники выявили военнослужащие РФ и местные жители – они услышали странный гул в небе.

"Комплекс рассчитан для борьбы со гиперзвуковыми объектами. Маленький беспилотник, летящий на низкой высоте, не воспринимается системой как "объект угрозы", его попросту не видно", – сказано в сообщении.

Однако даже после обнаружения дронов на расстоянии 40 километров до их цели – Джанкоя – оккупанты предпринимали попытки сбить БПЛА, часть из которых явно была неудачной. Однако оккупационные "власти" Крыма традиционно заявили о сбитии 100% воздушных целей. Там также нашли "американский след" в этой атаке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Джанкое вечером 20 марта слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

– В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в захваченном Россией Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

– В результате атаки дронов повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

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