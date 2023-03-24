В оккупированном Севастополе ночью слышали звуки взрывов: захватчики заявили о ''профилактической'' работе

Жители временно оккупированного Крыма встревожились из-за очередной "бавовны". Ночью 24 марта они услышали звуки взрывов в Севастополе.

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По сообщениям в соцсетях, громко было в местной бухте. Однако оккупационные "власти" города поспешили успокоить население, заявив о якобы "профилактической" работе".

В частности, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что паники нет – "в городе все спокойно". По его словам, то военные ВС РФ тренировались выявлять "подводных диверсантов".

"Громкие звуки в центре города – это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение)", – написал он.

Напомним, что мощные взрывы раздавались в центре Севастополя и утром 22 марта. Очевидцы заявляли, что после них рейд в Севастопольской бухте перекрыли. Также говорили, что сильные взрывы были слышны с Южного и Северного молов (гидротехническое ограждающее сооружение для защиты акватории порта от волн).

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что последние взрывы в Крыму – это только начало нового "сезона боевых карасей". Поэтому захватчикам следует морально подготовиться к новой "бавовне" на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта по железнодорожному узлу оккупантов во временно захваченном РФ Джанкое в Крыму ударили дронами. Эта атака продемонстрировала, что страна-агрессор не способна защитить с помощью ПВО оккупированный полуостров, а потенциально – и свою материковую часть.

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