Пригожин заявил о ''юридическом'' взятии Бахмута и показал странное видео: какая ситуация на самом деле. Карта

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с очередным заявлением о "захвате" ими Бахмута на Донетчине. По его словам, наемники "юридически" взяли город, а в западных районах сосредоточены украинские силы.

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Странным видео главарь "вагнеровцев" поделился 2 апреля. Его распространили пропагандистские ресурсы в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах Пригожин утверждает, что стоит напротив здания городской администрации Бахмута, где "вагнеровцы" якобы уже повесили российский триколор. При этом говорит, что запад города контролируют ВСУ.

Он демонстрирует какой-то флаг, подчеркивая, что там написаны слова сострадания ликвидированному в тот день в Санкт-Петербурге пророссийскому "военкору" Владлену Татарскому (это бывший зек Максим Фомин родом из Макеевки, его убийство некоторые назвали "приветом" Пригожину. – Ред.).

"2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью: "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута", – заявляет Пригожин.

Ролик был снят через прибор ночного видения – из-за зеленого фона изображения невозможно разглядеть развалины за спиной Пригожина и что написано на клочке ткани, которую он называет флагом. По видео можно удостоверится, что настоящий на нем только сам главарь группы "Вагнера".

Отметим, что украинский Бахмут сегодня остается самой горячей точкой на фронте. Там с лета 2022-го продолжаются ожесточенные бои, хронологию которых можно проследить по инфографике от "Слово і діло".

Российские оккупационные войска в течение долгих месяцев пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться в центральные районы населенного пункта. Однако Бахмут не окружен – туда есть возможность отправлять подкрепление нашим бойцам.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего в марте было принято решение продолжать оборону города-крепости на Донетчине. Во время боев за Бахмут враг несет масштабные потери. Это сражение, отмечают военные эксперты, позволяет Украине выиграть время и подготовиться к контрнаступлению.

По данным Института изучения войны, 2 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по АЗОМу (Артемовский завод обработки металлов). В конце марта аналитики указывали, что войска РФ, вероятно, захватили этот завод на севере Бахмута.

За прошедшие сутки оккупанты продолжали наступление на Бахмут и его окрестности. В Генштабе ВСУ отметили, что захватчики не прекращают штурм города и пытаются взять его под полный контроль. Наши защитники отбили более 20 атак врага на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины отметили, что страна-агрессор РФ ищет новые пути для "взятия" украинского Бахмута. После девяти месяцев ожесточенных боев оккупанты пытаются высадить там элитных десантников.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня под Бахмутом – горячо. По его словам, текущая неделя будет очень весомой для защиты Украины.

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