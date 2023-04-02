Враг пытается задействовать в Бахмуте элитных десантников – Минобороны

Страна-агрессор Россия ищет новые пути, чтобы завоевать украинский Бахмут Донецкой области. После девяти месяцев тяжелых боев, враг пытается задействовать в Бахмуте элитных десантников.

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Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ситуация в Бахмуте остается очень напряженной.

"Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников. Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально", – отметила Маляр.

Она рассказала, что украинским защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника.

"Но каждое наше военное решение и каждый шаг взвешенным. Командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте. Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности. Доверяем нашим военным", – отметила чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери оккупантам на востоке. Кроме отражения живой силы и техники врага на земле, защитники пресекают его попытки атаковать с воздуха, уничтожая российские беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пошли на принцип и подняли ставки в боях за Бахмут на Донетчине в ущерб себе. Это наступление стало самым дорогим для врага за время полномасштабного вторжения.

Военные ВСУ показали, как выглядит сегодня Бахмут. Ожесточенная битва за город-крепость длится уже около девяти месяцев – обстрелы оккупантов превратили Бахмут в город-призрак;

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отметил, что на Бахмутском направлении воюет около 6 тыс. наемников ЧВК Вагнер" и еще около 30 тыс. мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем. И "вагнеровцы" несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники.

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