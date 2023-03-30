Истерзанный, но несокрушимый: военные ВСУ показали, как выглядит Бахмут после месяцев горячих боев. Видео

Военные Вооруженных сил Украины показали, как сегодня выглядит Бахмут. Ожесточенная битва за город-крепость продолжается уже около девяти месяцев.

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За это время обстрелы оккупантов превратили Бахмут в город-призрак. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Ролик, в частности, показывает масштабы последствий вражеских атак.

По обе стороны дороги на видео – разрушенные многоквартирные дома.

В оперативной сводке Генштаба ВСУ за 29 марта отмечалось, что оккупанты имеют "частичный успех" под Бахмутом, но украинские защитники продолжают мужественно отстаивать позиции.

Утром 30 марта в Генштабе заявили, что ВСУ отбили 28 штурмов в Бахмуте за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, враг сосредотачивает наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий – Бахмут, Белогоровка, Авдеевка и Марьинка.

– ВСУ уничтожили склад БК и военную технику оккупантов под Бахмутом. Украинские военные отследили вражескую базу в пригороде и с одного выстрела поразили цель, после чего там вспыхнул сильный пожар.

– В ГУР Минобороны отмечают, что так называемое "большое наступление" врага в действительности оказалось пшиком. В украинской разведке дали прогноз, как долго еще РФ сможет вести войну.

– Журналист Юрий Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута. Там стоит тишина, которую прерывают только звуки взрывов.