newspaper
img

Взрывы и мертвая тишина: Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута

Анна Паскевич
War
2 минуты
5,0 т.
Взрывы и мертвая тишина: Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута

Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута. Этот город на Донетчине сейчас является самой горячей точкой фронта.

Видео дня

Кадры видео показывают опустевшие улицы – на них не видно не души. Тишину прерывают только звуки взрывов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Взрывы и мертвая тишина: Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута

Российские обстрелы превратили Бахмут в город-призрак.

Взрывы и мертвая тишина: Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута

Гражданская инфраструктура города разрушена: повреждены жилые многоэтажные дома, а на дорогах видны выгоревшие автомобили.

Взрывы и мертвая тишина: Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута

По состоянию на начало марта в Бахмуте оставалось около 5 тыс. человек, в том числе 37 детей. Люди не хотят уезжать, а некоторые даже прячутся от эвакуации. 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Взрывы и мертвая тишина: Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута

Накануне в Минобороны Украины рассказали, что враг продолжает наступление на Бахмут и пытается прорвать нашу оборону. Ситуация обострена, но контролируемая. А в Генштабе отметили, что украинские войска отбили многочисленные атаки.

Взрывы и мертвая тишина: Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута

Ранее в сеть попали уникальное видео ликвидации оккупантов в Бахмуте. На нем снайпер Луганского пограничного отряда отработал по захватчикам с близкого расстояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины устроили для "вагнеровцев" в Бахмуте "зону смерти" на свободной от застройки полосе фронта. Фронтальное наступление оккупантов значительно замедлилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!