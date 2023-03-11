Взрывы и мертвая тишина: Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута
Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута. Этот город на Донетчине сейчас является самой горячей точкой фронта.
Кадры видео показывают опустевшие улицы – на них не видно не души. Тишину прерывают только звуки взрывов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Российские обстрелы превратили Бахмут в город-призрак.
Гражданская инфраструктура города разрушена: повреждены жилые многоэтажные дома, а на дорогах видны выгоревшие автомобили.
По состоянию на начало марта в Бахмуте оставалось около 5 тыс. человек, в том числе 37 детей. Люди не хотят уезжать, а некоторые даже прячутся от эвакуации. 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.
Накануне в Минобороны Украины рассказали, что враг продолжает наступление на Бахмут и пытается прорвать нашу оборону. Ситуация обострена, но контролируемая. А в Генштабе отметили, что украинские войска отбили многочисленные атаки.
Ранее в сеть попали уникальное видео ликвидации оккупантов в Бахмуте. На нем снайпер Луганского пограничного отряда отработал по захватчикам с близкого расстояния.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины устроили для "вагнеровцев" в Бахмуте "зону смерти" на свободной от застройки полосе фронта. Фронтальное наступление оккупантов значительно замедлилось.
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