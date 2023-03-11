''Вагнеровцы'' в Бахмуте попадут в украинскую ''зону смерти'' – британская разведка

В последние дни наемники российской частной военной компании "Вагнер" продвинулись в Бахмуте с востока, линия фронта теперь проходит по реке Бахмутка. Украинские войска удерживают западную часть города и разрушили мосты через водоем.

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Удерживая хорошо укрепленные позиции, украинцы устроили для "вагнеровцев" "зону смерти" на свободной от застройки полосе фронта, значительно притормозив фронтальное наступление захватчиков. Об этом говорится в новой аналитической справке Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, за последние четыре дня силы ЧВК "Вагнер" смогли захватить восточную часть Бахмута. Так что линия фронта сейчас проходит по реке Бахмутка в центре города.

В то же время Силы обороны Украины удерживают западную часть Бахмута. Украинские военные разрушили ключевые мосты через Бахмутку, протекающую с севера на юг между жилыми районами. Ширина свободного от застройки участка фронта составляет в разных участках от 200 до 800 метров.

И с занимаемых позиций украинские воины могут очень эффективно уничтожать штурмовые группы "вагнеровцев" на открытой территории фронта.

"Украинские подразделения, которые могут вести огонь из укрепленных построек на западе города, превратили эту территорию в "зону смерти" для "вагнеровцев", пытающихся продолжать фронтальное наступление на запад", – констатируют в МО Британии.

В то же время, украинские войска также столкнулись с проблемами.

"Украинские войска и их линии снабжения на западе остаются уязвимыми к продолжающимся попыткам России обойти защитников с севера и юга", – считают в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в разведке Британии объяснили, почему Россия увеличила интервал между массированными ракетными ударами по Украине. Ответ на этот вопрос прост: у российских оккупантов заканчиваются ракеты и они пытаются их накопить. Темпы изготовления новых ракет в РФ не позволяют захватчикам атаковать Украину так же часто и массово, как это было осенью прошлого года.