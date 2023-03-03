Некоторые даже прячутся от эвакуации: стало известно, сколько людей остаются в Бахмуте, за который идут тяжелые бои

В Бахмуте Донецкой области до сих пор живут под обстрелами около 5000 человек, в том числе 37 детей. Они находятся в разных районах города и не хотят уезжать, а некоторые за год войны продолжают укрываться от эвакуации.

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Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что детей, живущих с родителями, невозможно вывезти без их согласия (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, ситуация в Бахмуте напряженная: враг обстреливает город со всех сторон, пытается обойти с севера и взять его в кольцо. В то же время ведет шквальный огонь по застройке – Бахмут сегодня разрушен на 80%. Несмотря на это, там до сих пор остаются гражданские.

"Родители, которые категорически против эвакуации, обвиняют нас, будто мы их силой пытаемся вывезти. Они уверены, что переживут обстрелы и останутся в городе", – объяснил чиновник.

В то же время подчеркнул, что из Бахмута удалось эвакуировать всех детей-сирот и тех несовершеннолетних, которые были лишены родительской опеки.

По словам директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Игоря Бойко, еще 10 февраля областные власти ввели дополнительный план эвакуации жителей Бахмута и Чачсового Яра, прежде всего семей с детьми.

С февраля вывезли около 200 бахмутцев, в том числе 77 детей и трех человек с инвалидностью. Всего в Бахмутщине работают восемь эвакуационных групп Нацполиции.

"Дополнительно создана группа сопровождения в составе парамедиков и спецназовцев КОРДа. Мы проверяем все адреса, где могут находиться дети, а также подвальные и полуподвальные помещения, где люди могут скрываться от обстрелов", – рассказал начальник полиции Донетчины Руслан Осипенко.

К эвакуации были привлечены также группы ГСЧС и профильные службы областной военной администрации.

Полицейские признаются, что им приходится разыскивать людей, потому что они покидают разрушенные дома и мигрируют по укрытиям. Каждый день каждая группа по эвакуации получает перечень возможных мест и обследует их, рискуя жизнью.

Нередко поиски занимают целый день. В один из таких рейсов группа "Белый Ангел", которая занимается эвакуацией детей, попала под обстрел – все "ангелы" выжили, а их авто находится в ремонте.

В то же время часть детей остаются на территориях, куда правоохранители добраться уже не в состоянии. Тогда они предоставляют информацию о них ВСУ, и военные по возможности уносят эти семьи из опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кириленко объяснил, что количество гражданских в Бахмуте нужно свести к минимуму, эвакуировав из города, находящегося на линии фронта. Это направление остается самым горячим, так что чем меньше рядом мирного населения, тем легче Силам обороны Украины выполнять свою работу.

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