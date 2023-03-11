Украинский снайпер отработал с расстояния в несколько десятков метров: уникальные кадры ликвидации оккупантов в Бахмуте. Видео

В городе Бахмут Донецкой области бои с российскими захватчиками ведутся в городской застройке. Наши защитники демонстрируют настоящее мастерство, уничтожая врага с близкого расстояния.

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Снайпер Луганского пограничного отряда отработал по захватчикам с расстояния в несколько десятков метров. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Снайпер-разведчик Луганского пограничного отряда "минусует" боевиков "лучшей в мире частной армии" с расстояния в несколько десятков метров", – подписал он ролик.

На кадрах видно, как ночью в пятницу, 10 марта, украинский снайпер мастерски ликвидировал в Бахмуте нескольких наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Наш военный, который выслеживал "вагнеровцев" с помощью тепловизионного прицела, рассказал, что в это время расстояние между ним и оккупантами составляло около 20 метров.

Цаплиенко пишет, что прошлой ночью украинским пограничникам удалось отбить атаку ЧВК "Вагнер" в промзоне Бахмута.

"У противника, по информации источников, 5 "200" и 1 "300", у украинцев тоже есть раненый, но, в целом, без потерь", – добавил он.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую часть боевиков ЧВК "Вагнер" в Бахмуте Донецкой области.

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