Враг продолжает наступление и пытается прорвать нашу оборону: в Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте

Российские оккупационные войска продолжают наступление на Бахмутском направлении и пытаются прорвать оборону украинских войск. Ситуация обострена, но контролируется силами обороны Украины.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В Генштабе ВСУ добавили, что Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки врага.

"Если коротко подытожить обнародованные сводки, то ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск. Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы", – сообщила Анна Маляр.

В Генштабе добавили, что противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей и основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Богдановка, Григоровка, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области", – сообщили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодня самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

Украинские защитники в течение более полугода продолжают бороться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

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