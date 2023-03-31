Время играет против оккупантов: Сырский рассказал о боях за Бахмут и показал мощную работу украинской ПВО. Видео

Силы обороны Украины продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери оккупантам на востоке. Кроме отражения живой силы и техники врага на земле, защитники пресекают его попытки атаковать с воздуха, уничтожая российские беспилотники.

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Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. В его официальном Telegram-канале показаны кадры успешной работы сил ПВО возле Бахмута (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военачальник отметил слаженные действия украинских зенитчиков 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода и 93-й ОМБр "Холодный Яр", операторов боевых машин ЗРК "Стрела-10". По его словам, на этой неделе они суммарно уничтожили семь вражеских БПЛА "Орлан-10" и два – "Зала".

"В условиях постоянного воздействия артиллерии врага наши воины научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно их поражать", – уточнил Сырский.

Он добавил, что противовоздушная оборона Сухопутных войск также активно защищает собственную артиллерию от ударов российских беспилотников типа "Ланцет".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ говорит, что на некоторых участках фронта под Бахмутом российские оккупанты заметно нервничают. В частности, пояснил он, "время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше".

В то же время слаженность действий и стойкость украинских воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух захватчиков и в целом срывают планы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на видео попала работа украинской ПВО по иранским "Шахедам", атаку которыми Россия устроила в ночь с 30 на 31 марта. Точно в цель попали воины-зенитчики и бойцы из мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

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