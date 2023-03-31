newspaper
img

Время играет против оккупантов: Сырский рассказал о боях за Бахмут и показал мощную работу украинской ПВО. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
9,8 т.
Время играет против оккупантов: Сырский рассказал о боях за Бахмут и показал мощную работу украинской ПВО. Видео

Силы обороны Украины продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери оккупантам на востоке. Кроме отражения живой силы и техники врага на земле, защитники пресекают его попытки атаковать с воздуха, уничтожая российские беспилотники.

Видео дня

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. В его официальном Telegram-канале показаны кадры успешной работы сил ПВО возле Бахмута (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военачальник отметил слаженные действия украинских зенитчиков 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода и 93-й ОМБр "Холодный Яр", операторов боевых машин ЗРК "Стрела-10". По его словам, на этой неделе они суммарно уничтожили семь вражеских БПЛА "Орлан-10" и два – "Зала".

Время играет против оккупантов: Сырский рассказал о боях за Бахмут и показал мощную работу украинской ПВО. Видео

"В условиях постоянного воздействия артиллерии врага наши воины научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно их поражать", – уточнил Сырский.

Время играет против оккупантов: Сырский рассказал о боях за Бахмут и показал мощную работу украинской ПВО. Видео

Он добавил, что противовоздушная оборона Сухопутных войск также активно защищает собственную артиллерию от ударов российских беспилотников типа "Ланцет".

Время играет против оккупантов: Сырский рассказал о боях за Бахмут и показал мощную работу украинской ПВО. Видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ говорит, что на некоторых участках фронта под Бахмутом российские оккупанты заметно нервничают. В частности, пояснил он, "время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше".

Время играет против оккупантов: Сырский рассказал о боях за Бахмут и показал мощную работу украинской ПВО. Видео

В то же время слаженность действий и стойкость украинских воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух захватчиков и в целом срывают планы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на видео попала работа украинской ПВО по иранским "Шахедам", атаку которыми Россия устроила в ночь с 30 на 31 марта. Точно в цель попали воины-зенитчики и бойцы из мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!