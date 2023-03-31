Войска РФ подняли ставки в боях за Бахмут: в Минобороны рассказали о ситуации. Видео

Российские оккупационные войска пошли на принцип и подняли ставки в боях за Бахмут на Донетчине в ущерб себе. Это наступление стало самым дорогим для врага за время полномасштабного вторжения.

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Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, россияне несут тяжелые потери благодаря грамотным действиям украинского командования на Бахмутском направлении и мужеству бойцов.

Маляр подчеркнула, что все, что враг бросил на взятие Бахмута – время, оружие, техника, а также безумные потери в живой силе – не оправдали себя, однако это не заставило врага оставить преступные планы.

"Это очень "по-русски", логикой не понять", – отметила представительница Минобороны.

Напомним: по информации американского Института изучения войны, российская ЧВК "Вагнер" и регулярные вооруженные силы РФ потеряли значительное количество живой силы в боях за Бахмут, что еще больше сдержит наступление государства-агрессора на населенный пункт. Кроме того, ЧВК может потерять еще тысячи новобранцев в ближайшие недели.

Старший военный советник миссии Великобритании при ОБСЕ Ян Стаббс 30 марта сообщил, что с момента начала боев за город в июле 2022 30 тыс. российских военных и военнослужащих "Вагнера" погибли или были ранены в районе Бахмута.

Со своей стороны, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на некоторых участках фронта под Бахмутом российские оккупанты заметно нервничают. В частности, пояснил он, "время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военные ВСУ показали, как выглядит сегодня Бахмут. Ожесточенная битва за город-крепость длится уже около девяти месяцев – обстрелы оккупантов превратили Бахмут в город-призрак;

– председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отметил, что на Бахмутском направлении воюет около 6 тыс. наемников ЧВК Вагнер" и еще около 30 тыс. мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем. И "вагнеровцы" несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники.

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