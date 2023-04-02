Зеленский: под Бахмутом горячо, следующая неделя будет очень весомой для защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет очень весомой для защиты нашей страны от российских оккупантов. Сейчас, по его словам, очень горячо под Бахмутом.

Видео дня

Об этом глава государства сказал во время традиционного вечернего обращения в воскресенье, 2 апреля. Он подчеркнул, что российская агрессия должна пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"2 апреля, мы отмечаем годовщину освобождения нашей Киевщины от р*шистской армии. 2 апреля с территории Киевской области скрылся последний оккупант. Будет такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит на Донетчине, на Луганщине, на Херсонщине и на всем нашем юге. Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое. Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", – заявил Зеленский.

Также глава государства рассказал, что сегодня российские террористы снова ударили по Константиновке Донецкой области.

"По обычным жилым кварталам. Шесть человек убиты этим российским обстрелом. Три женщины, три мужчины. Обычные люди обычного городка на Донбассе. Мои соболезнования родным и близким погибших... Еще 11 человек получили ранения. Россия применила против Константиновки ракеты С-300 и систему залпового огня "Ураган", – сказал гарант.

Кроме того, утром 2 апреля российские террористы ударили также по Конотопскому району Сумской области

"Минометный огонь. Двое погибших. Мои соболезнования всем родным, близким, всем семьям... Это всего несколько примеров из десятков ударов в сутки. Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам – от Сумщины до Донбасса, Харьковщины Херсонщины, Киевщины до Ялты. И этот путь – военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет", – добавил президент.

Гарант заявил, что государство-зло, для которого стало нормой бить из "Ураганов" по жилым домам, запускать С-300 по городам, обстреливать обычные села, людей должно быть разбито. Он поблагодарил всех, кто приближает это время.

"Спасибо нашим воинам, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, под Бахмутом... Особенно Бахмутом! Там сегодня особенно жарко! Под Белогоровкой, под Кременной и всеми нашими городами, городками и селами Донбасса! Устойчивость каждого – это устойчивость всей Украины, помощь каждому на позиции рядом – это помощь всей Украине!" – сказал Зеленский, особо отметив 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 67-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, десантников "Восьмидесятки", 5-ю отдельную штурмовую бригаду.

Также он отдельно поблагодарил морпехов 35-й и 36-й бригад, артиллеристов 55-й отдельной бригады, 64-го и 66-го отдельных пушечных дивизионов 406-й артиллерийской бригады.

"Спасибо вам, воины! Благодарю всех, кто бережет Запорожье, Херсонщину, направление Днепропетровщины и Харьков, Сумщину и Черниговщину... Всем, кто бережет нашу границу. Кто спасает наших людей от ран, от боли. Обязательно и отдельно я хочу поблагодарить всех, кто тренирует наших воинов, потому что именно на мощной тренировке базируется успешный боевой результат", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал о санкциях, которые он ввел против россиян и коллаборантов. Гарант подчеркнул, что всех, кто начал и ведет войну против нашего государства, ждет наказание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!