За Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои, высока вероятность ракетных ударов РФ по всей Украине – Генштаб

Оккупационные российские войска продолжают вести наступательные действия на украинские города и села, в частности на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне наши воины отбили более 70 атак врага.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. О ситуации на фронте сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 3 апреля – 404-е сутки полномасштабной войны.

Там подчеркнули, что на всей территории страны остается высокой вероятность нанесения ударов РФ с воздуха, ведь агрессор продолжает использовать тактику террора. За прошедшие сутки захватчики нанесли пять ракетных и 32 авиаудара, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток ВС РФ обстреляли Волфино, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области, Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине, а также Торское, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, пытаются взять его под полный контроль. Наши воины отбили более 20 вражеских атак. Также защитники отбили атаки захватчиков в районе Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Константиновка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Зализне и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия вела наступления в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имела. За прошедшие сутки только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак. Захватчики же обстреляли Орловку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Красногоровку и Георгиевку Донецкой области.

На Шахтерском направлении агрессор совершил обстрелы Победы, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки, Времевки и Нескучного.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты активных действий не проводили, совершенствовали оборонные рубежи и позиции. В то же время обстреляли более 30 населенных пунктов возле линии боевого столкновения. Среди них Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Золотая Балка, Томарино, Казацкое, Ивановка, Зеленовка, Камышаны, Белозерка и Херсон.

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе они принуждают учителей школ к 1 июня 2023 написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, три позиции средств противовоздушной обороны и шесть других важных объектов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что иранские "Шехеды", которые Россия использует для обстрела Украины, являются малоскоростными целями и для их эффективного сбития необходимо применять крупнокалиберные пулеметы. По его словам, дроны врага, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, постоянно меняют маршруты.

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