Наев назвал самое эффективное оружие против иранских дронов Shahed

Известные иранские "шахиды", которые Россия использует для обстрела украинских территорий, являются малоскоростными целями и для их поражения необходимо применять именно более калиберные пулеметы, более эффективные. Соответственно и они, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, постоянно меняют маршруты.

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Как отметил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, смертоносные беспилотники летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, затем снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны.

"Благодаря нашим международным партнерам и руководству Вооруженных Сил Украины насыщенность системы противовоздушной обороны постоянно увеличивается. Мы понимаем, что каждый квадратный метр мы прикрыть не сможем. Но мы стараемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких подходящих расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга", – указано в сообщении.

Украинские зенитчики находятся в постоянной боевой готовности, постоянно находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один. Практика показывает, что наши войска будут сбивать враждебные цели и днем и ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах предупредили об ответственности администраторов Telegram-каналов, сообщающих в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов. Таким образом они предоставляют врагу информацию о расположении украинской ПВО и ее слабых местах.

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