Войска РФ отступили с неустановленных позиций на Донетчине, но продолжают штурм Бахмута – ISW

Российские оккупанты накануне продолжили ограниченные наземные атаки на линии Сватово – Кременная в Луганской области. Пропагандисты в очередной раз заявили, якобы войска РФ "достигли незначительных успехов" к северо-западу от Кременной.

Другие группировки захватчиков вели наступление на Бахмут и его окрестности, а вместе с тем отошли от некоторых позиций в Донецкой области. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 2 апреля.

"Российские силы, вероятно, захватили завод АЗОМ (Артемовский завод обработки металлов) на севере Бахмута, как ранее оценивал ISW. 2 апреля украинские силы нанесли ракетный удар по заводу", – указали аналитики.

Добавим, что о захвате "вагнеровцами" АЗОМа Институт изучения войны сообщал еще в сводке за 28 марта.

Эксперты добавили, что 2 апреля российские войска также продолжали наносить удары по линии Авдеевка – Донецк. Ссылаясь на слова руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского, они подчеркнули, что оккупанты отступили с неустановленных позиций на Донецком направлении.

Тем временем Силы обороны Украины нанесли удар с HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе на Запорожье. Отмечается, что это уже третий удар по временно оккупированному городу за последнюю неделю.

Министерство обороны Великобритании оценило, что значительная часть из 200 000 потерь живой силы РФ в Украине связана с плохой дисциплиной и обучением вне боевых действий, в том числе из-за чрезмерного употребления алкоголя и неправильного обращения со стрелковым оружием.

Также, по данным ISW, бывший чиновник "ЛНР" Родион Мирошник опроверг заявления о том, что российские власти депортируют украинских детей в Россию по схемам отдыха и реабилитации. Он утверждал, что матери и дети из Горловки Донецкой области лечились в российских санаториях. Также отрицал свою тесную связь с нынешним оккупационным режимом, утверждая, что уже год не является советником главы "ЛНР". Хотя 29 января 2023 года пресс-служба "народной милиции "ЛНР" назвала Мирошника по такой должности. Он же утверждает, что был так называемым послом "ЛНР" в России еще 13 ноября 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитики отметили, что зимнее наступление войск РФ не смогло достичь целей Кремля по захвату Донбасса. По данным ISW, оккупанты готовятся к нехватке резервов.

