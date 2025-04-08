Путину нужно много 'мяса': что означает масштабный призыв в России? Интервью с Селезневым

В стране-агрессоре России стартовал весенний призыв небывалых масштабов. Кремль поставил задачу набрать 160 тысяч солдат-срочников. Вероятно, большая часть из них подпишет контракт и уже к концу лета, пройдя базовую подготовку, окажется на поле боя. Разумеется, речь не идет о профессиональных бойцах, но главе России Владимиру Путину этого и не нужно: он привык активно использовать численное преимущество и достигать целей путем "мясных штурмов".

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Тем временем Силы обороны Украины начали операцию в Белгородской области России. Ее цель – сковать силы, которые враг мог бы перебросить из Курской области на другие участки украинского фронта. Вместе с тем, существенно расширять и масштабировать это наступление нецелесообразно.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– В России объявлен масштабный призыв, в рамках которого планируется призвать 160 тысяч человек. По вашим оценкам, сколько из них может пополнить ряды российской оккупационной армии?

– Россияне не скрывают своих намерений, чтобы львиную долю призывников перевести на контракт и, соответственно, привлечь их к участию в боевых действиях в рамках российско-украинской войны. Какое количество согласится? С учетом даже принудительных процессов, сколько мальчишек-срочников согласятся подписывать эти контракты – сложно сказать. Но исходя из предыдущих призывов, думаю, что большая часть российских срочников имеет весьма очевидные перспективы стать "пушечным мясом", которое поляжет в степях Украины.

Мы должны понимать, что не просто так российское правительство увеличило дельту от 18 до 30 лет граждан РФ, которые призываются на срочную службу. Поэтому думаю, это мобилизационные ресурсы, которых сейчас путинской армии крайне недостает, поскольку практика, которую они используют на поле боя – это "мясные штурмы". Это приводит к катастрофическим потерям живой силы, и эти потери необходимо компенсировать, в том числе, с помощью такого компенсаторного механизма, как принуждение срочников подписывать контракты.

– Как вы думаете, в течение какого времени эти солдаты появятся на поле боя?

– С учетом того, что весенняя кампания только начинается, они пройдут курс молодого бойца. Но я думаю, что даже не дожидаясь полугодичного прохождения службы, эмиссары российской армии будут вербовать, принуждать, запугивать российских военнослужащих. Поэтому первых ласточек среди российских срочников, которые подпишут контракт, мы можем увидеть уже ближе к концу лета.

– Не видите ли вы прямой связи между этим масштабным призывом и планами Кремля, которые он хотел бы реализовать в Украине до подписания какого бы то ни было мирного соглашения? Чтобы достичь как можно большего на поле боя, чтобы открыть новый фронт или существенно активизироваться на каком-то отдельном участке фронта?

– Россиянам нужна живая сила. Причем, не только на приоритетных участках фронта, где они пытаются активно атаковать, но и на других, так как они имеют преимущество только за счет тотального доминирования в живой силе, в технике, в вооружении. Воевать не числом, а умением, россияне могут не так успешно, как рассказывают российские пропагандисты.

У россиян далеко идущие планы. Я не верю в мирный трек и в возможности приостановления активных боевых действий. Поэтому иллюзиями я себя не тешу, и нашей аудитории также не рекомендую этого делать. Путин будет продолжать войну до тех пор, пока у него будут ресурсы для ведения этой войны. Живая сила, в том числе за счет российских срочников – это ресурс, который Путин будет активно использовать, дабы достичь своей ключевой цели.

Он бредит тем, чтобы уничтожить Украину как государство и уничтожить большую часть украинского населения, как составляющую народов мира. Я не вижу других мотивов действий Путина. Если бы он был готов к переговорам, если бы он удовлетворился теми территориями, которые в настоящее время находятся под контролем российских оккупантов, война была бы, как минимум, приостановлена. Но этого не происходит. Все остальное от лукавого.

– Судя по тому, что вы сказали ранее, качество тех, кто будет призван в России в рамках весеннего призыва, будет оставлять желать лучшего. А как насчет их обеспечения?

– Безусловно, у россиян есть части и подразделения, которые имеют приоритетное положение в части обеспечения силами и средствами, но есть и все остальные. Рассчитывать на то, что российские срочники будут экипированы по последнему слову техники и обеспечения, я бы не рискнул. Но и с голыми руками на фронт их точно не будут отправлять, хотя о таких фактах неоднократно сообщали российские военнослужащие, которые попадают в плен. Обычно это касается россиян, которые попадают в армию из мест заключения и прочих асоциальных элементов.

Что же касается других, то я думаю, они будут получать не только базовые умения и знания в части ведения боевых действий, но и какую-то маломальскую экипировку. Но опять же, дьявол кроется в деталях. Российские командиры наверняка начнут третировать родителей этих срочников, дабы они покупали за свои кровные все необходимое – оборудование и экипировку для своих сыновей. Это уже стало некой тенденцией, системой, в российской армии. Если хочешь воевать эффективно и выжить на поле боя, будь добр раскошелиться – такова позиция многих российских командиров.

– По неподтвержденной пока информации, ВСУ начали действовать на территории Белгородской области России. По вашему мнению, есть ли необходимость развивать наступление именно там?

– Я называю это асимметричными действиями. Почему они необходимы? После того как россияне сумели оттеснить большую часть украинских Сил обороны с Курского плацдарма, россияне освободили большое количество сил и средств, которые они планировали перебросить на Торецкое, Покровское направления и с большой долей вероятности, вернуть часть десантных войск на юг Запорожской области, ведь именно оттуда они в свое время были отправлены в Курскую область.

Соответственно, дабы этого не допустить, украинская армия атаковала территорию Белгородской области, чтобы буквально сковать часть освободившихся российских ресурсов на этом участке фронта.

Но я не думаю, что нам следует говорить о масштабировании боевых действий в районе Демидовки, в их Краснояружском районе Белгородской области. Тем не менее это заставляет россиян нервничать и отвлекать часть своих сил и средств, которые были спланированы на иные участки фронта, именно сюда.

Безусловно, соотношение сил и средств украинской и российской армии, которая действует на этом участке фронта, точно не в нашу пользу. Но россияне вынуждены рефлексировать, ведь скрыть сообщения о том, что украинская армия перешла границу и находится на суверенной территории РФ, невозможно. Это не очень приятный элемент информационных процессов, которые происходят в РФ. Поэтому россияне будут настойчиво давить на наши Силы обороны не только на тех двух небольших участках украинских плацдармов в Курской области, но также и на территории Белгородской области.

То, что случилось один раз, обязательно будет повторяться. Поэтому я не исключаю, что и на иных участках российско-украинской границы могут быть достаточно масштабные действия украинской армии, связанные с атакой на российскую суверенную территорию. В принципе, то, что ДРГ как россиян, так и украинцев активно действуют в приграничье, не является государственной тайной. Такие процессы происходят постоянно.

Поэтому, когда мы время от времени слышим информацию о том, что, мол, все пропало, россияне перешли границу и атакуют нашу Сумщину или пытаются действовать на территории Черниговской области, то этот процесс продолжается многие месяцы, в этом нет никакой новизны и новости. К сожалению, это рутинная боевая работа, связанная с тем, что как мы, так и противник ищет слабые места в нашей обороне, чтобы ударить там, где это будет для нас наиболее болезненным. То же самое касается и россиян.