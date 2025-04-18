'Нужно быть откровенной сволочью, чтобы сделать такое': Зеленский сказал, какими ракетами Россия обстреляла Харьков в Страстную пятницу. Фото

Армия России ударила по Харькову в Страстную пятницу, 18 апреля, предварительно, крылатыми ракетами "Искандер". Одна из них разорвалась прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилыми домами.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, по состоянию на вечер пятницы в Харькове продолжаются работы после атаки агрессора.

"Предварительно это были крылатые ракеты – "Искандеры". Одна из ракет разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой", – написал президент в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что ударом повреждены обычные жилые дома, пострадали более сотни человек. Всем им оказывается помощь.

Среди пострадавших, по словам главы государства, – "совершенно разные люди: кто-то постарше, кто-то совсем молодой".

"Все просто живут своей жизнью в собственной стране, в своем городе, и это делает их мишенью для России – для российских ракет. Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу, накануне Пасхи", – заявил он.

Зеленский также отметил, что когда Киев обращается к партнерам, прежде всего в США, с просьбой передать системы ПВО Patriot и ракеты к ним, "которые могут защитить от этого российского зла – от крылатых ракет, от баллистики", – украинцы обращаются "за защитой, которого заслуживает каждый народ".

"И не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то – меньше. И это по-христиански – помочь. Особенно когда есть такая возможность – помочь. И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизнь, как и другой. Россия заслуживает по меньшей мере жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", – написал президент.

Зеленский добавил, что 18 апреля Украина расширила санкции на почти сотню субъектов – физических и юридических лиц, большинство из которых привлечены к производству, в частности "Искандеров", – как те, что ударили по Харькову.

"Многие из этих субъектов – российские, но также есть, к сожалению, из Китая. Мы будем работать с партнерами и дальше, чтобы наши санкции были синхронизированы. Каждый, кто работает на убийства и затягивание войны, должен за это отвечать. И я благодарю всех в мире, кто поддерживает такую позицию", – резюмировал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, в пять утра 18 апреля армия РФ ударила по Основянскому району Харькова. По последним данным, 112 человек пострадали, среди которых есть дети.

Кроме того, враг утром ударил по Сумам. Вражеские дроны РФ ударили по пекарне, где пекли паски. Погиб работник предприятия, еще один человек получил ранения.

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