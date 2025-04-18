Оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры в Сумах: есть жертва, один человек ранен

Утром в пятницу, 18 апреля, три российских беспилотника ударили по объекту промышленности в Сумах. Известно о погибшем мужчине, еще один человек пострадал.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь. По его словам, взрывы во время дроновой атаки РФ прогремели в городе около 05:00.

"Все три "Шахеда" попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша. Предварительно известно об одном погибшем", – сообщил чиновник.

Он добавил, что еще один человек обратился за помощью к медикам. На месте попаданий работают аварийно-спасательные службы.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля страна-агрессор РФ нанесла двойной удар баллистикой по центру Сум, убив 35 и ранив 117 человек. В результате террора в городе получили повреждения десятки зданий, в том числе многоквартирные и частные жилые дома, а также различные сооружения.

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