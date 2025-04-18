Утром российские войска нанесли ракетный удар "Искандерам" по жилым кварталам Харькова. По последним данным, погиб один человек, 82 человека получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

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Показово, яким чином було нанесено удар: окупанти застосували ракети з осколково-фугасною бойовою частиною. За інформацією українських офіційних осіб, щонайменше одну з ракет було підірвано в повітрі — щоб завдати максимальних ушкоджень цивільним об’єктам.

Подібну тактику застосували і під час кривавого удару по Сумам минулої неділі, коли за лічені секунди росіяни вбили 35 мирних жителів. Сьогодні Суми знову опинилися під атакою: цього разу "Шахед" влучив у хлібозавод. Загинув водій автівки, який вантажив продукцію.

Все це — ознаки посилення терору проти цивільного населення. Армія Путіна намагається змусити українців залишити свої міста, щодня вбиваючи мирних жителів, перевантажуючи систему охорони здоров’я, яка вже не справляється з потоком поранених, зокрема тяжких.

Це — неприхований, триваючий військовий злочин. Його мета — "зачистити" найбільші українські міста від їхніх мешканців. Спроби зруйнувати енергосистему не дали бажаного Москвою результату: не сталося ані блекауту, ані масового виїзду українців з країни. Тепер, схоже, росіяни вирішили тероризувати окремі міста. Речі слід називати своїми іменами.