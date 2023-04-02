Мелитополь посетила ''бавовна'': оккупанты пожаловались на попадание

Утром 2 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Российские захватчики пожаловались, что были зафиксированы прилеты в локомотивное депо.

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Примечательно, что взрывается захваченное депо уже третий раз за неделю. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

После взрывов местные жители сообщили, что над депо поднимается столб черного дыма. Прилеты по своим позициям подтвердили и сами захватчики. В свою очередь Федоров намекнул, что в результате "бавовны" уничтожена очередная партия вражеской техники.

"Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе. В городе раздаются взрывы. Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже в третий раз за неделю что-то там взрывается. Жители фиксируют чёрный дым. Мы собираем данные о ликвидированной технике", – сообщил Федоров.

Стоит отметить, российские оккупанты не смогли договорится между собой о "правильной версии" и спустя некоторое время заявили, что ПВО якобы сбила над Мелитополем "снаряды уникальной системы залпового огня США". Другие же пропагандистские паблики цинично соврали, что попадание было зафиксировано не в депо, а якобы по жилым домам.

Напомним, 27 марта, во временно оккупированном Мелитополе и близлежащих населенных пунктах Запорожской области обильно цвела "бавовна". Украинские воины нанесли удары по зданиям, где захватчики разместили две казармы и штаб управления "МГБ", а также две ремонтные базы на территории депо в Мелитополе и в поселке Веселое в 30 км от райцентра.

Накануне стало известно, что в Мелитополе прогремели взрывы возле кафе "Джокер" и казарм захватчиков. Местные СМИ отметили, что "бавовна" произошла в здании, где была размещена так называемая служба государственной безопасности.

Также несколько дней назад в городе партизаны взорвали бывшего полицейского, перешедшего на сторону оккупантов. По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле местного коллаборанта Сергея Сковырко, который во время оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.