В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: появились подробности

Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. На данный момент подробности выясняются.

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Захватчики перекрыли улицу, где произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, взрывы был слышен в самом городе. Сейчас власть пытается узнать подробности произошедшего.

В то же время Федоров отметил, что на улицу, где прогремел взрыв, оккупанты согнали фейковую "полицию" и уже сообщили об одном пострадавшем "полицейском". О состоянии захватчика неизвестно, однако мелитопольские оккупанты написали, что "полицейского" госпитализировали.

"Наверное, дальше в "лучших" рашистских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов", – сообщил мэр.

Местный Telegram-канал "Риа Мелитополь" пишет, что российские оккупационные войска на этот раз не стали оправдываться, мол "сработало ПВО" или "самолет перешел на сверхзвук".

По предварительным данным, на улице Ивана Алексеева в районе пожарной части сработало самодельное взрывное устройство. Оккупанты утверждают, что "на этот раз никто не пострадал".

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 14 марта произошла очередная "бавовна". Взрыв был такой силы, что его слышал весь город. Позже стало известно, что взорвался и загорелся автомобиль местного коллаборанта Ивана Ткача. От полученных ранений предатель скончался.

Ранее сообщалось, что патриоты в оккупированном Мелитополе провели новую акцию сопротивления. Жители города распространяют украинскую символику и выбрасывают российские триколоры, которые раздают захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". В городе начала действовать организация "Атеш", которую создали украинцы и крымские татары.

– Генерал армии США Бен Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя. По его словам, это прекращение движения российской логистики через Мариуполь и сам Мелитополь в оккупированный Крым.

– На Запорожском направлении начинается формирование будущего поля боя, что напоминает операцию по освобождению правобережья Херсонщины. Запорожский фронт оживает, отметил военный эксперт Сергей Згурец.