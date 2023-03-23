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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: появились подробности

Алексей Лютиков
War
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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: появились подробности

Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. На данный момент подробности выясняются.

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Захватчики перекрыли улицу, где произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, взрывы был слышен в самом городе. Сейчас власть пытается узнать подробности произошедшего.

В то же время Федоров отметил, что на улицу, где прогремел взрыв, оккупанты согнали фейковую "полицию" и уже сообщили об одном пострадавшем "полицейском". О состоянии захватчика неизвестно, однако мелитопольские оккупанты написали, что "полицейского" госпитализировали.

"Наверное, дальше в "лучших" рашистских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов", – сообщил мэр.

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: появились подробности
В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: появились подробности

Местный Telegram-канал "Риа Мелитополь" пишет, что российские оккупационные войска на этот раз не стали оправдываться, мол "сработало ПВО" или "самолет перешел на сверхзвук".

По предварительным данным, на улице Ивана Алексеева в районе пожарной части сработало самодельное взрывное устройство. Оккупанты утверждают, что "на этот раз никто не пострадал".

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: появились подробности
В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: появились подробности

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 14 марта произошла очередная "бавовна". Взрыв был такой силы, что его слышал весь город. Позже стало известно, что взорвался и загорелся автомобиль местного коллаборанта Ивана Ткача. От полученных ранений предатель скончался.

Ранее сообщалось, что патриоты в оккупированном Мелитополе провели новую акцию сопротивления. Жители города распространяют украинскую символику и выбрасывают российские триколоры, которые раздают захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". В городе начала действовать организация "Атеш", которую создали украинцы и крымские татары.

– Генерал армии США Бен Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя. По его словам, это прекращение движения российской логистики через Мариуполь и сам Мелитополь в оккупированный Крым.

– На Запорожском направлении начинается формирование будущего поля боя, что напоминает операцию по освобождению правобережья Херсонщины. Запорожский фронт оживает, отметил военный эксперт Сергей Згурец.

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