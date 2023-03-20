ВСУ уже начали разведку боем: Згурец назвал направление, на котором возможно контрнаступление

Запорожское направление фронта оживает. Там начинается формирование будущего поля боя, напоминающее операцию по освобождению правобережья Херсонщины.

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Об этом 20 марта рассказал директор компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, Вооруженные силы Украины уже проводят разведку боем и наносят удары по глубокому тылу противника (видео размещено внизу новости).

"Там уже предпринимаются рейдовые действия нашими военными, происходит разведка боем, осуществляются удары вглубь территории противника. Уже начинается период формирования будущего поля боя, который напоминает операцию по освобождению правого берега Херсонщины", – сказал эксперт.

По его словам, у ВСУ должен быть план, который не позволит противнику воспользоваться преимуществом глубокой обороны.

"Сейчас вроде бы очевидно, что нам нужно наступать в направлении Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Но мы понимаем, что за этой очевидностью должен стоять такой план, который не позволит россиянам воспользоваться преимуществом глубокой обороны, которую они пытаются построить на этом участке фронта", – объяснил Згурец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генерал армии США Бен Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя. По его словам, это прекращение движения российской логистики через Мариуполь и сам Мелитополь в оккупированный Крым.

– Украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". В городе начала действовать партизанская организация "Атеш", которую создали украинцы и крымские татары и которая действует также на территории РФ.