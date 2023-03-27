В Мелитополе прогремели взрывы вблизи кафе ''Джокер'' и казарм захватчиков: у оккупантов началась паника. Видео

Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело несколько мощных взрывов. Над позициями, где располагались путинские войска, поднялся столб черного дыма.

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Сейчас выясняется, какие именно потери понес враг. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По слова мэра, в городе раздалось несколько взрывов. Также Федоров намекнул, что прилет пришелся по месту расположения российских оккупационных войск.

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе раздалось уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ", – сообщил городской голова.

В свою очередь местные СМИ отметили, что "бавовна" произошла в здании, где находилась так называемая "служба государственной безопасности".

В то же время Федоров добавил, что мощный взрыв прогремел на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм. С места события также появились первые фото. На них видно разрушенное трехэтажное здание и бегающих рядом оккупантов.

Мелитопольский городской голова подтвердил, что в разрушенном здании располагались вражеские силовые структуры. Столько именно захватчиков ликвидировано в результате "бавовны", пока неизвестно.

По информации Telegram-канала "Риа Мелитополь", из общежития автомоторного техникума, куда так называемая "министр образования и науки" Елена Шапурова заселила российских военных, оккупанты выбегали во двор прямо в трусах. У многих захватчиков после взрывов началась паника.

Местные жители подтвердили, что кроме казармы также разрушено здание так называемой "госслужбы безопасности РФ". Вражеская структура располагалась сразу в нескольких зданиях. Руководство силовиков РФ находятся в корпусе бывшего вуза – Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий на проспекте 50-летия Победы. В этих постройках также наблюдаются разрушения после прилетов.

Напомним, утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе 14 марта произошла очередная "бавовна". Взрыв был такой силы, что его слышал весь город. Позже стало известно, что взорвался и загорелся автомобиль местного коллаборанта Ивана Ткача. От полученных ранений предатель скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". В городе начала действовать организация "Атеш", которую создали украинцы и крымские татары.

– Генерал армии США Бен Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя. По его словам, это прекращение движения российской логистики через Мариуполь и сам Мелитополь в оккупированный Крым.

– На Запорожском направлении начинается формирование будущего поля боя, что напоминает операцию по освобождению правобережья Херсонщины. Запорожский фронт оживает, отметил военный эксперт Сергей Згурец.