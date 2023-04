Зимнее наступление оккупантов не достигло целей Кремля, РФ готовится к нехватке резервов – ISW

Российское зимнее наступление на украинском фронте не смогло достичь целей Кремля по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей к 31 марта. Такой итог вполне ожидаемый и также указывает на то, что РФ готовится к нехватке резервов.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на российские, украинские и западные источники.

Отмечается, как еще 22 декабря 2022-го начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ сосредоточили основные усилия на захвате Донецкой области. А в начале февраля 2023-го они начали зимнюю наступательную операцию на линии Купянск – Сватово – Кременная – Лиман и на линии фронта на западе Донетчины.

Тогда Министерство обороны Великобритании указало, что Герасимову не удалось расширить российский контроль над Донбассом во время его назначения командующим оккупантами в Украине, и он добился лишь незначительных успехов за счет расходования мобилизованного персонала. Представитель украинской разведки Андрей Юсов подчеркнул, что Герасимов пропустил установленный Кремлем срок по захвату Донбасса к 31 марта.

На этом фоне российские блогеры обеспокоены тем, что войска РФ должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинским контрнаступлениям, которые они ожидают между православной Пасхой 16 апреля и называемым в РФ Днем победы 9 мая. Они выразили свое разочарование тем, что зимой не было решающих боев, и отметили, что Россия не сможет продолжать крупномасштабную наступательную операцию, "если не сможет захватить Бахмут и Авдеевку в ближайшие недели".

Террорист, заместитель начальника так называемого главного управления росгвардии в "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что согласен с бывшим командующим оккупационными войсками генералом Сергеем Суровикиным в том, что России необходимо перейти на оборонительные позиции.

"ISW не знает о каких-либо публичных заявлениях Суровикина по этому поводу. Но Ходаковский отметил, что неудачи во время наступления приводят к потерям в живой силе и вызывают негативные настроения среди личного состава. Он утверждал, что неназванные субъекты могут пытаться продолжить наступление по личным причинам, а не рационально подходить к проблеме", – отметили аналитики.

Они предположили, что комментарий Ходаковского подразумевает, что Герасимов преследует личную заинтересованность в продолжении наступления, чтобы сохранить благосклонность российского диктатора Владимира Путина. Недавнее его назначение 30 марта "замглавы региональной росгвардии" и возвращение Суровикина (по крайней мере, по доверенности) в информационное пространство может свидетельствовать о том, что неудачное наступление Герасимова уже может стоить ему благосклонности Путина.

К тому же просьбы Ходаковского и блогеров о том, чтобы российские силы уделяли приоритетное внимание оборонительным операциям, небезосновательны и указывают на то, что националистические группы чувствительны к меняющейся динамике на передовой.

"Уже давно говорилось, что зимнее наступление россиян вряд ли будет успешным из-за постоянной неспособности российского командования понять временные и пространственные отношения, связанные с такой кампанией. Мы также оценили, что России не хватит боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся вербовочные кампании в РФ и на оккупированных украинских территориях могут указывать на то, что Россия готовится к нехватке резервов", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что анонсированное Кремлем "большое российское наступление" захлебнулось. По его словам, оккупация всего Донбасса нужна Путину для того, чтобы попытаться "заморозить" войну, объявив россиянам о победе, но его оккупационные войска не помогли ему в этом.

