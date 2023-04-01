Оккупанты не достигли ни одной из поставленных Кремлем целей: 'большое российское наступление' на Украину захлебнулось – ГУР

Широко анонсированное Москвой "большое российское наступление" захлебнулось. Команду президента РФ Владимира Путина выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей оккупационные войска выполнить не смогли.

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Оккупация всего Донбасса нужна Кремлю, чтобы попытаться "заморозить" войну, объявив российскому населению о "победе". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире 24 канала.

Он подчеркнул: россияне на каждом шагу кричали о своем "большом наступлении", прежде всего, с целью сорвать военную помощь западных партнеров украинской армии.

"Мы сейчас видим апогей этой кампании, которая называлась "новое большое наступление". Хотя нужно напоминать и себе, и миру, что Украина живет в условиях полномасштабного вторжения от 24 февраля 2022 года. И это вторжение не прекращалось. Поэтому разговоры о "новом большом наступлении" – это попытка врага деморализовать украинское общество, но также и деморализовать наших союзников. Мол, здесь такая армада, для чего вам больше давать помощь", – подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР констатировал, что это "большое наступление" захлебнулось. По состоянию на 1 апреля можно с уверенностью констатировать: дедлайн по захвату Донбасса до конца марта захватчики с треском провалили.

"Результаты мы видим, собственно, в увеличении количества уничтоженных врагов, уничтоженной вражеской техники, сил и средств. И – да, очередные сроки и очередные задачи, которые кремлевский карлик ставил перед оккупационным корпусом в Украине, в частности, перед Герасимовым (начальник генштаба РФ Валерий Герасимов - Ред.) после его назначения ответственным за войну в Украине – эти сроки и задачи провалены.То есть была задача от Путина Герасимову оккупировать украинский Донбасс и выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей до конца марта. Но вот видим, в очередной раз в их ничего не получилось. И это означает, что до сих пор никакие из озвученных стратегических целей этой позорной войны не достигнуты. И не будут достигнуты", – подчеркнул он.

В то же время Юсов уверен, что оккупация всего Донбасса нужна захватчикам, прежде всего, для создания предпосылок для попыток заморозить войну. В Кремле планировали "скормить" выход войск РФ на админграницы Донецкой и Луганской областей населению России как "большую победу".

"Прежде всего, это пропагандистская задача для работы с зазомбированным населением на территории РФ. Условный выход на условные админграницы дал бы возможность сказать, что хоть какие-то цели этой "сво" достигнуты. И можно было бы переходить к попыткам заморозить ситуацию и диктовать мир на своих условиях. То есть мы видим, что Кремль продолжает, пока не своими устами, через других спикеров, на самом деле рассчитывать на заморозку конфликта в тех пределах, которые сейчас есть.мКонечно, ничего этого не будет. Украина освободит свои законные территории, признанные международным сообществом по состоянию на 1991 год .И иначе не будет. Но да, оккупация Донбасса позволила бы пропагандистам говорить: ну вот, у нас есть достижения. Видим, что и здесь не получается", – заверил представитель ГУР.

Он также отметил, что у России до сих пор есть немалый человеческий мобилизационный ресурс. Хватает у государства-агрессора и законсервированной техники, правда, преимущественно устаревших образцов.

Впрочем, несмотря на то, что формально ресурсы для ведения боевых действий у России есть, в Кремле на самом деле прекрасно осознают, что затяжная война станет катастрофой для РФ. И звучащие из Москвы заявления о "статус-кво", о признании новых реалий граничных, на самом деле свидетельствуют, что Кремль не хочет долгой войны.

Напомним, ранее в британской разведке также заявили, что зимнее наступление Герасимова на Украину обернулось полным провалом России. За скудные успехи на Донбассе оккупационная армия заплатила десятками тысяч жизней и потерей огромного количества техники.

В то же время провал "ответственного за сво" Герасимова на фронте в Украине не повлиял на его пребывание в должности начальника российского генштаба, которую он занимает уже более 10 лет. Похоже, потери живой силы Кремль смущают мало, а выводов из своих ошибок там так и не начали делать.