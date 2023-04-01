Зимнее наступление Герасимова на Украину обернулось полным провалом России – разведка Британии

"Зимнее наступление" России на украинском Донбассе обернулось катастрофой для РФ. За три месяца жестоких боев на нескольких направлениях российская армия получила незначительное продвижение и десятки тысяч убитых.

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Благодаря личному командованию главы российского генштаба Валерия Герасимова, который с января руководит так называемой "СВО", Россия умудрилась потерять временное преимущество в личном составе, полученное в результате "частичной мобилизации". Об этом в новой сводке сообщили в министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве напомнили, что личное командование "специальной военной операцией" России в Украине Герасимов взял на себя с 11 января 2023 года. Ключевой задачей, которую ставил перед ним Кремль, была полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Именно это и являлось главной целью "зимнего наступления" РФ на Донбассе.

"Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект провалился", – констатировали в МО Британии.

Британская разведка констатирует: скудные успехи Россия разменяла на колоссальные потери.

"На нескольких направлениях фронта на Донбассе российские войска добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч потерь, в значительной степени утратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации", – подчеркнули в МО Британии.

Примечательно, что должность начальника российского генштаба Герасимов занял еще в 2012 году. И его провальные действия в войне против Украины никак не повлияли на его дальнейшее пребывание в должности.

"После десяти лет работы в должности начальника генерального штаба РФ существует реалистичная возможность того, что Герасимов раздвигает границы того, сколь долго политическое руководство России будет терпеть неудачи", – пришли к выводу в МО Британии.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что Россия хочет мобилизовать 400 тыс. солдат под видом "добровольцев". Так в Кремле собираются маскировать принудительную мобилизацию, чтобы минимизировать недовольство населения.

Впрочем, реализовать эти планы российскому руководству вряд ли удастся. К тому же государство-агрессор не способно сейчас обеспечить такое количество людей оружием, техникой и амуницией.