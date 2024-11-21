Это главная причина удара. Главная цель. Испугать еще больше Маска и Ко ядерной войной. Чтобы они еще больше кричали о том, что нельзя помогать Украине. Еще больше кричали о том, что Россия могущественна и нельзя ее оскорблять.

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І вони знаходять вдячну аудиторію. Навіть фондові ринки ці дні реагують на оголошення повітряної тривоги у Києві, хоча останні два роки не звертали на це уваги, чи на повідомлення про вибухи у Кривому Розі, хоча більшість із інвесторів і спекулянтів взагалі не в курсі, де це місто.

До речі, це пояснює, чому Байден не приймав рішення про дозвіл ударів вглиб Росії до виборів. Бо американці розуміли, що Росіія буде поводитись саме так і що цю істеріку залюбки підхоплять трампісти.

Але Трамп і так переміг. Проте Маск і Ко досі у памперсах і досі фанатіють від Путіна. І нам з цим жити. Із купою прихильників Путіна і чутливих до російської пропаганди людей, які тепер в США набагато ближче до влади ніж були. І вони продовжують істерити. Лякаючи всіх невідворотністю ядерної війни. І що путін, який під час ковіду так боявся за своє життя, що жив у бункері, і морочив голову Макрону своєю божевільною історією тільки з відстані 5 метрів, може пожертвувати власним життям, спаливши світ у ядерній війні.

Для цього був удар. Для цього зараз росіяни будуть усюди розповсюджувати відео, яке дійсно вражає і нагадує кадр із фантастичного кіно.

Для цього була і прес-конференція Захарової. Де типу випадково типу подзвонили і типу хотіли, щоб вона не коментувала цей удар. Щоб ще раз підкреслити цей факт і привернути увагу. Ще раз показати "кузькіну мать". Ще раз налякати.

Росія влаштовують шоу. Але, нажаль, у цього шоу багато вдячних глядачів. Росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. По факту не досягнувши нічого. Окрім медіа ефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть приймати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.

А що ми? Як мінімум ми маємо розуміти, що хоче Росія. І не давати їй цього. Не пускати Путіна в свою голову. Не бути Ілоном Маском…