Орешник

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Это шоу для западных пуганых идиотов со звонком Захаровой в прямом эфире, чтобы не комментировала... Не Рубеж, а теперь уже какой-то Орешник. Аналоговнету как водится.

В общем, это все положительные сигналы - то есть аргументов на поле боя особо не осталось. Техники становится все меньше, пехота еще есть, но ударение еще есть. Но далековато с таким темпом не зайдешь.

То есть как-то заставить переговоры и существенные уступки Украине не удается, поэтому будут давить на западных партнеров. На часть и давить не надо - те же "шольцы" уже готовы давно передать россиянам те Таурусы, только бы все это скорее завершилось.

В общем, по датам не совпадает российская версия. Ибо их ответ произошел через день после украинского удара "штормами" по центру связи с Марьино. Но такие "орешники" за день не подвезешь и быстро к удару не подготовишь.

Поэтому выглядит так, что западные партнеры знали о предстоящем ударе Орешника, поэтому позволили превентивно за день до этого показать, что будет с российской группировкой на фронте в случае эскалации.

И это в очередной раз показывает, как хорошо иметь свои ракеты. И это такое признание границ - после этой фазы войны россиянам придется относить от границ с Украиной все те еще советские военные базы и склады, которыми были натыканы пограничные области. То есть все придется переводить за Урал.

Ракету придется назвать как-то парадоксально. Вот этот "орешник" – тупое название. Ну, это если бы в Украине назвали ракету "Лещина". Еще бы "Грешник" кое-как подошло... Или на российский манер "Сердоболь" какая-нибудь. Но назовут наши точно красивее. Вот крылатая ракета "Горешные Плавные" это прямо так романтично и так загадочно для западных аналитиков.

Ну и понятно намек о Днепре. Не какие-то мифические центры принятия решений, не Конченные Заспы или будки у Верховной Рады, а именно бывший центр советского ракетостроения.

Намек понятно. Ракеты Украина все равно построит.