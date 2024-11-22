Не те технологии, о которых говорил Путин: найденная деталь 'новейшей' ракеты 'Орешник' разоблачила неудобную правду для Кремля.

В четверг, 21 ноября, Россия ударила по Днепру ракетами разных типов, в том числе впервые применила межконтинентальную ракету "Орешник", которую российский диктатор Владимир Путин назвал "новейшим оружием". Однако на месте прилета были найдены обломки упомянутого "Орешника", в том числе деталь от другой ракеты – "Булавы".

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Учитывая, что "Булава" разрабатывалась с 1990-х годов, утверждения о "новизне" "Орешника" выглядят преувеличением. Об этом пишет российское издание "Агентство".

Издание отметило, что на месте падения ракеты системы "Орешник", названной Путиным "новейшей разработкой", была найдена деталь, производимая для ракеты "Булава". Разработки "Булавы" стартовали в 1990-х, производство же было начато с конца 2000-х.

"Это может свидетельствовать о том, что в ракете, которую применила в четверг российская армия, могут использоваться не такие новые технологии, как рассказывал российский президент в своем видеообращении", – отмечает "Агентство".

Фотографии обломков были опубликованы CNN. А журналист "Радио Свобода" Марк Крутов обнаружил договор 2013 года на разработку рабочей документации для подготовки серийного производства запчастей для комплекса "ЗК-30" или межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава".

Производится упомянутая в закупочной документации деталь на швейцарском высокоточном сверлильно-фрезерном станке Fehlmann Picomax 54.

"Ракета "Булава" не самая новая в арсенале российской армии. Ее разработка началась еще в 1990-е годы, в 2005 году прошли ее испытания, в 2007-м начался серийный выпуск, в 2012-м она была принята на вооружение. Использование деталей от "Булавы" в "новейшей" российской ракете может ставить под сомнение, что она использует действительно новые технологии, считает Крутов", – пишет "Агентство".

Сам Путин в день атаки по Днепру заявил, что Россия для удара по промышленному комплексу в Днепре использовала "одну из своих новейших российских ракетных систем средней дальности" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Диктатор добавил, что скорость баллистических ракет лежит в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному российскому "аналогов нет".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. Комбинированная массированная атака на предприятия и критическую инфраструктуру города продолжалась с 5 до 7 часов утра.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков – Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – отмечали в ВС.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.