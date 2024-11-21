Путин заявил об испытаниях новой ракеты средней дальности: что известно об 'Орешнике', которым Россия ударила по Днепру

По Днепру 21 ноября Россия ударила ракетой под названием "Орешник", согласно словам кремлевского диктатора Владимира Путина. По его утверждению, это новая российская баллистическая ракета средней дальности, а атака по Украине – первое ее боевое испытание.

Видео дня

Об этом главарь государства-агрессора заявил в специальном видеообращении, опубликованном пропагандистскими источниками и пресс-службой Кремля вечером в четверг, 21 ноября. Напомним: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее того же дня проинформировал, что враг применил по городу Днепр межконтинентальную баллистическую ракету, выпущенную из Астраханской области РФ. Предполагалось, что это была РС-26 "Рубеж".

Как утверждает Путин, "Орешник" – совсем новое оружие. Агрессор применил ее безъядерный гиперзвуковой вариант.

"Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута", – заявил международный военный преступник.

В открытом доступе подробностей и конкретных характеристик "Орешника" нет. До 21 ноября это название не упоминалось. По словам Путина, систем ПВО для противодействия "Орешнику" сейчас якобы нет.

"Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", – заверил он.

Также Путин объяснил причину пуска. Мол, это было ответом на атаки ATACMS и Storm Shadow (SCALP) по тылу на территории России. Также – ответом на то, что США планируют производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности.

"Повторю: испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов", – сказал Путин.

Диктатор цинично заявил, что страна-агрессор якобы будет предупреждать мирных жителей при испытании таких систем как "Орешник". Москва будет делать это "открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника".

Кстати, после публикации обращения Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил пропагандистам, что российские власти никого не должны были ставить в известность об испытаниях ракеты средней дальности. "У России нет таких обязательств", – сказал он.

Добавим: новое видеообращение, посвященное войне против Украины, "президент" РФ записал на фоне сразу трех телефонов спецсвязи. Он также пригрозил Западу, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, разрешающих использовать свое оружие против нее.

Что может стоять за тезисами Путина?

Источники OBOZ.UA среди военных отметили: о российских ракетах "Орешник" ничего не известно, и это, скорее всего, может быть блефом.

Вариант, что "Орешник" – это какая-то суперсекретная разработка РФ, возможен, но маловероятен. И в таком случае Украину использовали просто как полигон.

Эксперты портала Defence Express сделали предположение: "Орешник" может быть той самой ракетой РС-26 "Рубеж". Для российского ВПК свойственно давать сразу несколько названий одному и тому же оружию. К примеру, крылатая ракета Х-101 у россиян также обозначается как "Изделие 504", хотя, конечно, используется преимущественно именно индекс Х-101.

"Но в использовании обозначения "Орешник" Кремль явно преследовал цель психологического влияния на страны Запада, а именно – пытаться создать впечатление, что в распоряжении РФ якобы появились к этому моменту новые и неизвестные ракетные способности, что в свою очередь должно работать на устрашение цивилизованного мира", – обратили внимание в Defence Express.

О том, что известно о межконтинентальной баллистической ракете "Рубеж", оснащенной раздельными боевыми частями, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 21 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек. В городе повреждены промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрелов произошли два пожара.

– Воздушные силы ВСУ заявили, что оккупанты запустили межконтинентальную баллистическую ракету, аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь ракет Х-101. Защитники неба сбили шесть Х-101.

– По состоянию на начало 2024 года на вооружении у России была 521 единица МБР наземного и морского базирования.

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