Накапливали десятки лет: сколько межконтинентальных баллистических ракет у России

Утром 21 ноября страна-террорист Россия впервые применила в войне против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. По состоянию на начало 2024 года у РФ было на вооружении 521 единица МБР наземного и морского базирования.

Видео дня

Примечательно, что для накопления такого арсенала понадобилось более двух десятков лет работы российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает портал Defense Express.

По информации аналитиков, на начало этого года россияне располагали в общей сложности 34 МБР типа РС-20 "Воевода", 60 МБР типа РС-12М "Тополь-М", 18 МБР РС- 12М1 "Тополь-М", 180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте и 24 таких ракеты в мобильном варианте. Кроме того, на вооружении российских террористов есть неизвестное количество МБР "Сармат" и около восьми ракет "Авангард".

Также у России есть 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах. Из них 112 единиц – это РСМ-56 (или Р-30) "Булава", развертывание которой стартовало в 2012 году, и 80 единиц – это РСМ-54 "Синева", развертывание которой стартовало в 2007 году.

Напомним, страна-агрессор Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла удар по Днепру. Там повреждено промышленное предприятие, также в городе возникли два пожара.

Ранее сообщалось, что вследствие обстрела небо над Днепром осветило зарево. На видео во время удара зафиксировано около 5 взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября несколько посольств в Киеве заявили о приостановке работы в связи с, вероятно, "массированной ракетной атакой" в течение дня. Вслед за этим в сети начали нагнетать информацию о подготовке РФ к удару с применением разных типов ракет и беспилотников.