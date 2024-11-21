'Россия ответит решительно и зеркально': Путин заявил, что РФ атаковала Украину ракетой 'Орешник' и пригрозил новыми атаками

Страна-агрессор Россия ударила по территории Украины баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Это было тестовым испытанием боеприпаса.

Видео дня

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин. Он записал специальное видео-обращение к россиянам по поводу использования Украиной дальнобойного оружия.

По словам кремлевского вожака, Россия нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины якобы в ответ на удары американским и британским оружием по территории России.

Он назвал разрешение западных партнеров Украины наносить удары по территории РФ "агрессивными действиями стран НАТО по России"

"Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России", – заявил Путин.

Не обошлось в речи диктатора и без традиционного хвастовства. Он громко заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".

"Средств противодействия новому российскому оружию сейчас нет. Современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", которые атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду", – заявил Путин.

И здесь он "загнул", поскольку типичная скорость баллистических ракет составляет от 4 км/сек до 7,8 км/сек.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 21 ноября российская террористическая армия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин использует Украину в качестве полигона для испытания новейшего оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!