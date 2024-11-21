'Путин использует Украину как полигон': Зеленский прокомментировал применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты

21 ноября Россия, вероятно, совершила атаку по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин использует Украину в качестве полигона для испытания новейшего оружия.

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По его словам, российские власти в очередной раз демонстрируют свое презрение к человеческой жизни, достоинству и свободе, применяя новейшие ракеты. Об этом Зеленский сказал во время видеообращения украинцам.

Он отметил, что 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы, чествуя память о двух революциях, ставших знаковыми для украинской нации.

Однако именно в этот день, по словам Зеленского, Россия продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность.

"Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится. Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие. То в Иране, то в Северной Корее. межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон", – сказал Зеленский.

Зеленский акцентировал, что Путин боится нормальной, независимой жизни рядом, где люди обладают достоинством и свободой.

"Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук. И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла стойко, храбро, крепко. Достойно. Это одно из главных слов об Украине – достоинство. И это слово, которое, вероятно, уже никогда не скажут о России", – сказал он.

Президент Украины также анонсировал подписание указа, который вводит в действие решение СНБО, направленное на чествование украинских героев и справедливое отношение к тем, кто предал родину и принял сторону агрессора.

"В первом списке таких лиц 34 фамилии. Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Напомним, утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Днепру. Во время обстрела террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету.

Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек В городе повреждено промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрела произошли два пожара.

Российская атака, продолжавшаяся с 05:00 по 07:00, была направлена на предприятия и критическую инфраструктуру Днепра, сообщили в Воздушных силах 101. Защитники неба сбили шесть Х-101, остальные российские ракеты не привели к существенным последствиям.

Накануне собеседники OBOZ.UA уверяют: в течение 20 ноября не ожидают российских ракетных ударов, которые были бы мощнее недавних массированных комбинированных атак.

Утром 20 ноября посольство США в Киеве заявило, что в этот день не будет работать из-за угрозы массированного ракетного удара войск РФ по Украине.

Вслед за американскими дипломатами подобное заявление сделали их коллеги из посольства Испании в нашей стране.

СМИ также начали сообщать об аналогичных решениях дипломатических представительств Греции и Италии в Украине.

Между тем , только в воскресенье, 17 ноября, РФ устроила самую массовую комбинированную атаку за по меньшей мере последние несколько месяцев.

Основные усилия при атаке россияне направляли на поражение украинской энергосистемы.