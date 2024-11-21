Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС: объявлена масштабная тревога

Страна-агрессор Россия под утро 21 ноября активировала перемещение военной авиации, обычно осуществляющей обстрелы Украины, а также вывела в акваторию морей ракетоносители. Впоследствии враг совершил пуски крылатых ракет.

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Об угрозе атаки известили в Воздушных силах ВСУ. Соответственно, в стране была объявлена воздушная тревога.

"Вероятно, произведены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", – отметили военные в 05:57.

По данным Telegram-канала monitor, по состоянию на 05:30 фиксировался взлет шести бортов Ту-95МС с аэродрома "Энгельс". Они были на пусковых рубежах Саратовской и Волгоградской областей РФ.

Затем там добавили, что враг мог осуществить пуски крылатых ракет воздушного базирования (Х-101) в две волны из района Саратовской области РФ.

"Приближение к государственной границе с 06:20. В случае подтверждения пусков – будьте в укрытиях обязательно", – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", четыре борта ТУ-95МС совершили пусковые маневры двумя волнами.

"Если пуски реальны, ожидаем ракет в нашем воздушном пространстве ближе к 06:40. Всего в воздухе шесть бортов ТУ-95МС, продолжают движение в сторону Каспийского моря. Все борта взлетели с "Энгельса", – написал он.

Около 06:30 все шесть бортов Ту-95МС совершили посадку на аэродромах "Энгельс" в Саратовской и "Приволжский" в Астраханской областях РФ. Ранее два самолета МиГ-31К сели на аэродроме вылета "Саваслейка". В Украине продолжалась превентивная угроза ударов крылатыми и баллистическими ракетами.

Враг одновременно вывел в Черное море пять кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет, еще один залпом до 16 ракет находился в Средиземном море.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский призвал украинцев всегда обращать внимание на воздушную тревогу – независимо от времени и новостей, ведь у нас "сумасшедший сосед", и поэтому спрогнозировать его действия просто невозможно. Так он отреагировал на российскую ИПСО о якобы массированном ракетном обстреле 20 ноября, из-за которой в стране приостановили работу несколько иностранных посольств.

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