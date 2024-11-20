'У нас сумасшедший сосед': Зеленский призвал украинцев всегда обращать внимание на воздушную тревогу. Видео

Украинцам нужно заботиться о безопасности независимо от времени и новостей. Дело в том, что у нас "сумасшедший сосед", и поэтому спрогнозировать его действия просто невозможно. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев всегда обращать внимание на воздушную тревогу.

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Соответствующий призыв прозвучал в последнем обращении главы государства к украинцам. Президент обратил внимание, что после предоставления Украине разрешения бить вглубь РФ дальнобойными средствами поражения, в сети появилось много сообщений о якобы ответе оккупантов.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед – сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны , Россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля", – отметил президент.

Зеленский добавил, что такие "информационные нагнетания" и такие "панические сообщения", которые пересылались в последнее время, идут на пользу только россиянам.

"Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и старайтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах. А мы продолжаем укреплять ПВО", – заверил президент.

Также Зеленский рассказал о новом пакете военной поддержки от Соединенных Штатов.

"Объем – 275 миллионов долларов. В пакете – беспилотники, снаряды для "хаймарсов" и артиллерии, очень важно – мины, чтобы останавливать российские штурмы. Это действительно усилит наших ребят на фронте. И это уже 70-й оборонный пакет от США", – напомнил президент.

Как сообщалось ранее, сегодня глава государства говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском и директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде.

"С Туском мы обсудили подготовку нового пакета от Польши для Украины. А также председательство Польши в Европейском Союзе, которое начнется уже с нового года. Можем вместе сделать значительные вещи и для наших народов, и для всей Европы. С Бьерде говорили о нашу финансовую устойчивость, о наших программах поддержки и о средствах от замороженных российских активов", – рассказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 ноября посольство США в Киеве заявило, что в этот день не будет работать из-за угрозы массированного ракетного удара войск РФ по Украине.

Вслед за американскими дипломатами подобное заявление сделали их коллеги из посольства Испании в нашей стране.

В воскресенье, 17 ноября, РФ устроила самую массовую комбинированную атаку за как минимум последние несколько месяцев. Ночью и утром государство-агрессор запустило по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинская ПВО тогда уничтожила более 140 целей.