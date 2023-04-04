В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, оккупанты усилили террор мирного населения в Луганской области — Генштаб

Оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население на временно подконтрольных им территориях Луганской области. Они грабят и отнимают жилье у простых людей, тем самым совершая военные преступления для будущего трибунала.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook. По информации наших военных, там же участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

"В городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, временно покинувшие граждане Украины. Такие действия происходят под предлогом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами", – указано в сообщении.

При этом враг не оставляет попыток занять всю территорию Донбасса, продолжая атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На протяжении суток, 4 апреля, было отражено более 45 атак российских захватчиков: в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Также минометные и артиллерийские обстрелы со стороны позиций РФ происходили:

на Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное – Луганской;

на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Диброве, Белогоровке Луганской области и Ивановке, Колодезе и Заречному в Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут – в течение суток наши защитники отразили около 20 атак противника. Вместе с тем противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка;

на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия. В районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Обстрелял Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Огромный, а также город Херсон.

Однако, вопреки такому давлению, Силы обороны отражают удары российских войск и значительно послабляют их позиции. В течение суток украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон объявил о передаче нового пакета военной помощи Украине на $2,6 млрд. Преимущественно он состоит из боеприпасов и снарядов, в которых остро нуждается украинская армия.