Пентагон объявил о передаче нового пакета военной помощи Украине на $2,6 млрд. Преимущественно он состоит из боеприпасов и снарядов, в которых остро нуждается украинская армия.

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Также будут переданы тактические машины для эвакуации техники и мобильные ракетные комплексы c-UAS с лазерным наведением. О выделении нового пакета заявили в Минобороны США.

"Новый пакет включает в себя санкционирование президентом сокращения помощи в области безопасности с увеличением количества боеприпасов для предоставленных США HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для самообороны, а также противотанковых систем, стрелкового оружия, транспортных средств тяжелой техники, а также техническое обслуживание, необходимое для укрепления защитников Украины на поле боя, на сумму до $500 миллионов", – отметили в Пентагоне.

Еще на $2,1 млрд США передадут средства ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, минометные системы, ракеты и противотанковые системы. Эти поставки финансируются за счет Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) – и будут произведены американскими предприятиями по заказу властей США.

Из запасов Пентагона Украине передадут:

– дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

– дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

– 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

– 120-мм минометные выстрелы;

– 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

– 25-мм боеприпасы;

– ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

– около 400 гранатометов и 200 000 патронов;

– 11 тактических машин для эвакуации техники;

– 61 танкер с тяжелым топливом;

– 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;

– контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

– запасные части и другое полевое оборудование.

В то же время в рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:

– дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

– девять 30-мм артиллерийских грузовиков противодействия беспилотным авиационным системам;

– 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением;

– три радара воздушного наблюдения;

– 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

– 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

– 122-мм реактивные снаряды "Град";

– ракетные установки и боеприпасы;

– 120-мм и 81-мм минометные системы;

– 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные выстрелы;

– 120-мм танковые боеприпасы;

– противотанковые системы Javelin;

– противотанковые ракеты;

– высокоточные авиационные боеприпасы;

– приблизительно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к стрелковому оружию;

– семь тактических машин для эвакуации техники;

– восемь тяжелых бензовозов и 105 бензовозов;

– системы бронированных мостов;

– четыре машины тылового обеспечения;

– грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелой техники;

– защищенное оборудование связи;

– терминалы и услуги SATCOM;

– финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине танки Abrams из наличия Пентагона, а не будут производить новые, как планировалось. Это позволит обеспечить их поставку в Украину еще в этом году.

К тому же, в Пентагоне в конце марта заявили, что первые ЗРК Patriot прибудут в Украину в ближайшие недели, ведь военные ВСУ завершают обучение раньше графика.