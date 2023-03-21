Первые ЗРК Patriot прибудут в Украину в ближайшие недели, военные ВСУ завершают обучение раньше графика – Пентагон

Американские системы противоракетной обороны Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось изначально. Украинские военные завершат обучение на этих установках в США уже в ближайшие дни.

Видео дня

Об этом пишет американское издание CNN со ссылкой на представителей Минобороны США. Отмечается, что аналогичное ускорение ожидает и поставки танков M1 Abrams.

"Группа из 65 украинских военных завершит обучение на системах в Форт-Силле, штат Оклахома, в ближайшие дни. Затем войска переедут в Европу для дополнительного обучения на двух системах Patriot – одной американской и одной, созданной немцами и нидерландцами, – которые будут развернуты в Украине в ближайшие недели", – цитирует издание официальных лиц из Форт-Силла.

CNN констатирует, что объявление об ускорении развертывания Patriot появилось вскоре после того, как стало известно, что США ускорят время доставки танков Abrams в Украину, отправив более старые модели танка M1-A1 вместо более современной версии танка M1-A2, о которых говорилось ранее. При этом количество танков не изменилось – США по-прежнему намерены отправить в Украину 31 танк M1 Abrams, то есть размер украинского танкового батальона.

"Решение ускорить доставку танков и "пэтриотов" принято в тот момент, когда Украина готовится начать весеннее наступление против российских войск, построенное преимущественно на более мощных и более совершенных западных системах, включая танки и другую бронированную технику", – пишет CNN.

Издание приводит слова американских инструкторов из Форт-Силли, которые смогли значительно ускорить время курса благодаря базовым знаниям украинцев о системах противовоздушной обороны.

"Наша оценка состоит в том, что украинские солдаты впечатляюще и абсолютно быстры в учебе. Благодаря их широким знаниям в сфере противовоздушной обороны и опыта работы в зоне боевых действий им было легче – хотя никогда не было легко – понять концепции эксплуатации и технического обслуживания системы Patriot", – сказал командующий Форт-Силл бригадный генерал Шейн Морган.

Он добавил, что обычно солдатам США нужно около года завершить обучение на Patriot. Но украинские военные, среди которых мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет, начиная с 15 января, тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера, поэтому справились за несколько месяцев.

"Я уверен, что их действия в течение последних месяцев спасут жизнь и облегчат страдания. То, что они совершили, имеет значение – это имеет значение и для Украины, и для мира", – сказал об украинских военных представитель армии США в Европе и Африке полковник Марти О'Доннелл.

Что такое Patriot

ЗРК Patriot ("Пэтриот", в переводе с английского – "Патриот") – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для поражения целей на средних высотах. Он эффективно защищает от крылатых и баллистических ракет, а также от самолетов. Збивати ними дрібніші цілі, такі як безпілотники тактичного рівня, нераціонально з огляду на те, що вартість пуску однієї ракети Patriot становить 3 млн доларів США.

Каждая батарея MIM-104 Patriot стоит около 1 млрд долларов США и состоит из пункта управления, РЛС, восьми пусковых установок, каждая из которых содержит по 4 (PAC-2) или по 16 (PAC-3) зенитных управляемых ракет, а также из источников энергообеспечения и вспомогательного оборудования (транспортно-зарядных машин, ремонтных машин и т. п.).

Читайте также: В Украину едут ЗРК Patriot. Что известно о ПВО, которую называют одной из лучших в мире

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 декабря 2022 года в Белом доме официально сообщили о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Отвечая на вопрос, когда системы Patriot прибудут в Украину, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: "узнаете, когда будет сбит первый рашистский самолет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!