Украина успешно сбивает гордость оккупантов – "Кинжалы". Что известно о ЗРК Patriot, который называют одним из лучших в мире ПВО

Около месяца назад американские зенитные ракетные комплексы Patriot начали защищать небо от Украины от российских атак. В частности, наши бойцы первыми в мире уничтожили с помощью ЗРК ракету "Кинжал" оккупантов, которую, как заявляли в Кремле, якобы невозможно сбить. Однако украинским воинам это все же удалось, а во время последнего обстрела было уничтожено уже шесть "Кинжалов". Захватчики пытались поразить наши Patriot своими современными ракетами, однако вышло наоборот.

Видео дня

В РФ, конечно, уже успели заявить о ликвидации ЗРК, СМИ писали, что он якобы может быть поврежден. Однако в Воздушных силах подчеркнули: Patriot невозможно уничтожить "Кинжалом".

В Белом доме официально передачу систем Patriot подтвердили 21 декабря. А уже в апреле 2023-го они заступили на боевое дежурство. OBOZREVATEL разобрался, что это за система ПВО и чем она может быть полезна Украине.

Актуальность

Украина находится в процессе создания многоэшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, требующей зенитных комплексов разного направления: большой, средней и малой дальности, а также комплексов ближнего действия. ЗРК MIM-104 Patriot считается универсальным комплексом средней дальности.

Зенитные ракетные комплексы среднего радиуса действия предназначены для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов противника на дальности от 15 до 300 км днем и ночью в любых погодных условиях.

К ним относятся советские/российские С-300, немецкие IRIS-T, норвежско-американские NASAMS (охраняют Белый дом в Вашингтоне), американские Hawk и Patriot. Для Украины, которая страдает от обстрелов российскими крылатыми и баллистическими ракетами, такие зенитные системы особенно актуальны.

Читайте также: Уже на боевом дежурстве. Что известно о ЗРК Hawk, которые Испания передала для Украины

К началу войны самым мощным средством ПВО на вооружении Вооруженных сил Украины был советский зенитный ракетный комплекс С-300 средней дальности, чего было явно недостаточно для того, чтобы полностью "закрыть небо". Поэтому системы противовоздушной обороны сразу заняли важное место в украинских запросах на военную помощь от западных партнеров.

В октябре Украина получила первый ЗРК IRIS-T от Германии, а в ноябре – первые ЗРК NASAMS от США. Обе системы предназначены для перехвата вражеских целей на средних и малых высотах и уже отлично себя зарекомендовали на практике, продемонстрировав 100%-е показатели попадания в цели.

Что касается передачи Украине ЗРК Patriot, то этот вопрос лежал в политической плоскости и до последнего времени видимых продвижений не было. А между тем они пришлись бы очень кстати для защиты прежде всего объектов энергетической инфраструктуры.

Что за установка Patriot

ЗРК Patriot ("Пэтриот", в переводе с английского – "Патриот") – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для поражения целей на средних высотах. Он эффективно защищает от крылатых и баллистических ракет, а также от самолетов. Сбивать им более мелкие цели, такие как беспилотники тактического уровня, нерационально, ввиду того, что стоимость пуска одной ракеты Patriot составляет 3 млн долларов США.

ЗРК Patriot производится американской компанией Raytheon с 1976 года и с тех пор претерпел многие модернизации и модификации. Современная версия MIM-104 Patriot стоит на вооружении армии США и ее союзников с 1984 года. От предыдущих версий ее отличает способность противодействовать баллистическим ракетам.

В настоящее время используются две базовые версии Patriot – PAC-2 и PAC-3. Разница между ними состоит в том, что комплексы Patriot PAC-2 (второго поколения) с управляемыми противоракетами предназначены в основном для уничтожения крылатых ракет и самолетов, но способны перехватывать и баллистические ракеты, хоть и с меньшей эффективностью. А вот комплексы Patriot PAC-3 (третьего поколения) уже специально приспособлены для уничтожения баллистических ракет.

Как известно, маршевый полет баллистической ракеты совершается на сверхбольшой высоте (до 50 км и более), а ударную часть полета такая ракета проходит на высокой скорости почти под прямым углом к поверхности, поэтому ее трудно перехватить. И даже в случае поражения баллистической ракеты нет никакой гарантии эффективного выведения из строя ее боевой части – в большинстве случаев боеголовка все равно упадет на землю и взорвется. Однако противоракеты ЗРК Patriot PAC-3 работают таким образом, что стреляют попарно: одна ракета наводится прямо на боеголовку ракеты и детонирует при непосредственном контакте с ней, а вторая ракета обнаруживает уцелевшие обломки и уничтожает их. Таким образом, баллистическая ракета полностью уничтожается в воздухе вместе с боеголовкой.

На данный момент не объявлялось, о каких именно системах ПВО Patriot говорится в контексте поставки в Украину – PAC-2 или PAC-3. Возможно об обеих одновременно.

Каждая батарея MIM-104 Patriot стоит около 1 млрд долларов США и состоит из пункта управления, РЛС, восьми пусковых установок, каждая из которых содержит по 4 (PAC-2) или по 16 (PAC-3) зенитных управляемых ракет, а также из источников энергообеспечения и вспомогательного оборудования (транспортно-зарядных машин, ремонтных машин и т. п.).

Пусковые установки и вспомогательные машины размещаются на колесном шасси разных производителей, в зависимости от страны-эксплуатанта. В США это Kenworth или Oshkosh, в Европе – MAN или GINAF.

Используемая в комплексе универсальная РЛС AN/MPQ-53 (у PAC-2) или AN/MPQ-65 (у PAC-3) создана по технологии пассивной фазированной антенной решетки и отвечает за работу системы распознавания "свой-чужой", противодействие мерам радиоэлектронной борьбы и наведение ракеты на цель по алгоритму "наведение через ракету" (метод наведения управляемой ракеты, сочетающий в себе элементы полуактивного самонаведения и радиокомандного управления).

Что за ракеты

Модель Patriot PAC-3 использует ракеты ERINT, которые при длине 4,826 метра и диаметре 0,254 метра имеют массу 316 килограммов, из которых 24 килограмма приходится на боеголовку с кинетическим перехватчиком. Ракета может поразить цели на расстоянии до 45 км и на высоте до 20 км. Количество ракет в пусковой установке – 16 (по четыре в каждом пусковом контейнере).

Модель Patriot PAC-2 использует ракеты MIM-104, которые при длине 5,31 метра и диаметре 0,41 метра имеют массу 912 килограммов, из которых 91 килограмм приходится на боеголовку. Ракета развивает скорость до 1700 м/с и может поразить цели от 3 км до 100 км (баллистические ракеты – от 3 км до 20 км) и на высоте от 60 метров до 25 километров. Количество ракет в пусковой установке – 4 (по одной в каждом пусковом контейнере).

Перспективы

Представители США не раз говорили о том, что помогают Украине создать интегрированную систему средств противовоздушной обороны "разной дальности". В частности, об этом 11 ноября на брифинге в Пентагоне четко заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

"По существу, мы создаем – возможно, я использую здесь неудачную аналогию – сеть систем ПВО разной дальности. Я имею в виду системы ПВО Hawk и Avenger из США, а также систему IRIS-T из Германии", – сказала Сабрина Сингх.

Она пояснила, что все названные системы ПВО имеют разную дальность действия и все они вносят разный вклад на поле боя, что делает Вооруженные силы Украины более эффективными.

Можно не сомневаться, что система ПВО Patriot впишется в эту сеть идеально как средство перехвата баллистических ракет, что особенно актуально в контексте слухов о поставках Ираном России этого вида вооружения. Как известно, сейчас у Украины нет эффективных средств противодействия баллистическим ракетам.

Читайте также: Сможет ли противостоять Украина? Что это за баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые Россия может получить от Ирана

Получив ПВО Patriot, Украина сделала большой шаг в направлении создания многоэшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, которая рано или поздно "закроет небо" от российских ракет, дронов, самолетов и вертолетов.

И в данном случае не столь важно количество полученных установок здесь и сейчас, как сам факт их передачи Украине, который свидетельствует о наличии соответствующего политического решения. Ведь как показывает практика, именно на этом моменте стопорится большинство украинских запросов на вооружение (как, например, отказ Германии передать системы ПВО Patriot Украине). Более того, западные партнеры прямым текстом говорят, что готовы увеличить объемы военной помощи, но только в рамках текущего ассортимента. Теперь Patriot станет частью этого ассортимента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!