В Воздушных силах заявили, что Patriot невозможно уничтожить 'Кинжалом'

Уничтожить ЗРК Patriot с помощью ракет "Кинжал" невозможно. Дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок, расположенных отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал украинцев не беспокоиться о судьбе Patriot.

Накануне спикер отметил, что в Воздушных силах вообще отказываются комментировать отчеты МО РФ об уничтожении Patriot в Украине. Он отметил, что россияне уже и украинскую авиацию "8 раз уничтожили".

Как построена система Patriot

Игнат объяснил, что дивизион Patriot состоит из командного пункта, радара, а также самих пусковых установок.

В командном пункте находится боевое обслуживание, которое занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности. Работать он может в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Последний позволяет без вмешательства человека сбивать воздушные цели, что и произошло в ночь на 16 мая.

Также дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок. Каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. И следует понимать, что эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу, по сути пуски ракет.

"Уничтожить систему каким-нибудь "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", – отметил Игнат.

Напомним: накануне в министерстве обороны России отчитались, что в ночь на 16 мая нанесли удар по "пунктам дислокации подразделений ВСУ" в Украине и якобы уничтожили ЗРК Patriot. Такую новость высмеяли в сети даже россияне.

Со своей стороны издание CNN сообщило, что Patriot, вероятно, был поврежден, но не уничтожен в результате обстрела российскими ракетами Киева и его окрестностей рано утром во вторник, 16 мая. Но в Белом доме не подтвердили эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины высмеяли российский вброс об уничтожении ЗРК Patriot. Там заметили, что России не нужна армия, ведь "победами" на поле боя ее легко смогут "обеспечить" провластные СМИ и пресс-служба российского минобороны;

– министр обороны Украины Алексей Резников подсчитал, что с первой ракетой, которую удалось уничтожить в начале месяца, Россия в мае потеряла уже семь "Кинжалов" из 80, которые имела на вооружении.

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