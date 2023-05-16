'Для побед достаточно государственных СМИ': в Минобороны высмеяли российский вброс об уничтожении ЗРК Patriot

В России после ночной ракетной атаки по Украине заявили, что якобы своим "Кинжалом" уничтожили ЗРК Patriot в Киеве. В Минобороны Украины отреагировали на подобные заявления РФ.

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Оборонное ведомство Украины меткой шуткой ответило на фейки пресс-службы российского минобороны. Свой ответ МОУ опубликовало в Twitter.

России не нужна армия, ведь "победами" на поле боя ее легко смогут "обеспечить" провластные СМИ и пресс-служба российского минобороны, иронически отметили в украинском ведомстве.

"Пресс-служба минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственных СМИ и спикера минобороны Конашенкова более чем достаточно", – говорится в сообщении.

Напомним, что после отчета минобороны России о том, что в ходе ночной атаки на Украину ВС РФ якобы уничтожили ЗРК Patriot, такое заявление высмеяли в сети даже сами россияне.

А спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат вообще отказался комментировать маразмы оборонного ведомства враждебного государства.

В то же время, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что российские пропагандисты не остановились на "уничтожении" ЗРК Patriot и пошли еще дальше, заявив, что "дополнительно уничтожены еще и 2 единицы Iris-T". Также по сообщениям "рупоров Кремля" оккупанты постоянно вроде бы демонстрируют успехи и на Бахмутском направлении.

"Распространение вышеперечисленных нарративов имеет определенную цель – скрыть тот факт, что на самом деле Россия опасается украинского контрнаступления. Манипуляции в информационном пространстве направлены на создание мифического образа непобедимости российской "сверхдержавы" и запугивания международного и украинского сообщества", – подчеркнула Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ночью 16 мая защитники украинского неба отразили массированную воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми и баллистическими ракетами. Силами и средствами ПВО были сбиты все 18 враждебных целей, в том числе шесть "Кинжалов". Войска агрессора запускали их из авиации и кораблей по трем направлениям.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что Силы ПВО Киева уничтожили все 6 ракет Х-47М2 "Кинжал", которые враг направил против столицы. Такой показатель поразителен.

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