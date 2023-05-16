Россия ночью запустила по Украине 18 ракет, в том числе 'Кинжалы': все их сбили силы ПВО. Фото

Защитники неба Украине ночью 16 мая отбили массированную воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми и баллистическими ракетами. Силами и средствами ПВО было сбито все 18 вражеских целей, в том числе шесть "Кинжалов".

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Войска агрессора запускали их из авиации и кораблей с трех направлений. О деталях ночной атаки рассказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования", – отметил он.

По его словам, из шести самолетов МиГ-31К российские военные преступники выпустили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", а с кораблей в Черном море – девять крылатых ракет "Калибр" и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

"Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ", – подчеркнул генерал.

Он добавил, что в ночь на 16 мая Россия также атаковала Украину ударными дронами типа Shahed-136/131, а еще проводила воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и SuperCum.

"Все – уничтожены! Слава Украине! Итого – к победе!" – заявил Залужный.

В Командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что ночью защитники сбили шесть "Шахедов" и три других беспилотника оккупантов.

Известно, что один из российских беспилотников был сбит в небе над Черкащиной – на месте падения его обломков образовалась глубокая воронка.

"Наши защитники минувшей ночью, как всегда, круто поработали. Враг пытался нанести удар по территории нашей области. Однако силы ПВО успешно "минунули" беспилотник врага– без пострадавших и разрушений. Нас берегут лучшие!" – написал в Telegram глава ОВА Игорь Табурец.

Напомним, что во время воздушной тревоги ночью вторника на Киевщине раздавались очень мощные взрывы. Защитники неба сбивали на подлете к столице запущенные оккупантами ракеты и "Шахеды". Известно, что в нескольких районах Киева обломки ракет повредили здания, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 15 мая защитники украинского неба сбили четыре дрона Shahed-131/136 иранского производства. Также был обезврежен один разведывательный вражеский БПЛА.

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