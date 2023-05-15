Россия ночью атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили четыре 'Шахеда'

Защитники Украинского неба отбили очередную воздушную атаку РФ, которую та в ночь на 14 мая осуществляла иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136. Силы ПВО обезвредили четыре таких ударных БПЛА.

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Враг также запускал разведывательные беспилотники. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что вражеские цели были обнаружены за определенное время до полуночи на северо-восточном направлении, в частности в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

Именно защитники с этого формирования уничтожили четыре российских ударных дрона Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"Держим небо!" – отметили в командовании ВС ВСУ.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью в понедельник российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе "Шахед", и информация о последствиях этой атаки еще уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине 14 мая украинские воины "приземлили" три беспилотника армии РФ. Были уничтожены два вражеских разведывательных БПЛА "Орлан-10" и один ZALA.

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