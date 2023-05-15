За Бахмут идут тяжелые бои, оккупанты пытаются компенсировать потери мобилизацией украинцев с паспортами РФ – Генштаб

Украина уже 446-е сутки героически противостоит вооруженной агрессии РФ, войска которой продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне там произошло 46 боевых столкновений, в эпицентре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка.

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В попытке компенсировать потери живой силы, враг прибегает к принудительной мобилизации на временно захваченных территориях, забирая в свои ряды украинцев, получивших российские паспорта. О последних новостях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 15 мая.

В первую очередь отмечается, что этой ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется. А за прошедшие сутки агрессор нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, совершил 41 авиаудар и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. И вероятность таких вражеских атак на всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Они провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области; Волфино, Садки, Могрица – Сумской; Александровка и Старица – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. В то же время нанесли авиационные удары по н. п. Ольшанка и Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары в районах н. п. Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийским обстрелам от него подверглись Макеевка Луганской области; Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное и Берестовое – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток оккупанты безуспешно наступали в направлении населенных Григоровки, Богдановки и Предтечиного, а также нанесли авиаудары возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы на Донетчине.

На Авдеевском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки, обстрелял Степное, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки оккупантов возле Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток ВС РФ наступательных действий не проводили, но обстреляли Угледар, Новоукраинку и Пречистовку.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия продолжает вести оборонные действия. Она совершила авиаудары в районах Кизомыса и Станислава Херсонской области. Между тем, обстреляла более 40 населенных пунктов, среди которых Времевка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское – Запорожской; Никополь – Днепропетровской; Херсон, Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомыс – Херсонской.

Враг и дальше пытается восполнять потери в живой силе за счет принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. Так, в ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского. После задержания и во время первой учредительной беседы оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Лица, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, отправляются в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого такие мужчины попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ. Наши защитники сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", а также БПЛА Supercam.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и еще семь важных целей оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поставил точку в обсуждении контрнаступления ВСУ, заявив, что оно начнется, как только позволят погодные условия и удастся накопить необходимый минимум техники, вооружений и боеприпасов. По его словам, ждать решения всех проблем армии, которая противодействует российской агрессии, наше государство не может себе позволить.

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