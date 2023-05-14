'Начнем, как будет минимум': Зеленский поставил точку в обсуждении контрнаступления ВСУ

Украина начнет контрнаступление, как только позволят погодные условия и удастся накопить необходимый минимум техники, вооружений и боеприпасов. Ждать решения всех проблем, с которыми сейчас столкнулось украинское войско, противодействующее российской агрессии, наше государство не может себе позволить, поэтому работа по поиску ресурсов для масштабной наступательной операции продолжается на всех уровнях и на разных континентах.

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Цель Украины остается неизменной: полная деоккупация своей территории при минимальных потерях среди украинских воинов, поэтому одной из приоритетных задач является накопление артиллерии и боеприпасов. Об этом Зеленский рассказал в интервью Washington Post.

По словам Зеленского, безоговорочным лидером в оказании помощи Украине являются Соединенные Штаты Америки. Однако значительную поддержку оказывают и другие страны-партнеры. При этом Украина не может ждать, пока получит достаточное количество боеприпасов и техники. Следовательно, украинское контрнаступление начнется, как только удастся накопить необходимый для него минимум вооружений.

"Несомненно, Соединенные Штаты Америки являются лидером в оказании помощи. Мы очень благодарны за это. Но мы не можем полагаться только на Соединенные Штаты и не можем полагаться на месяцы (для получения необходимого количества техники и вооружений. – Ред.), о которых вы упомянули. Потому что, когда вы защищаете ту или иную территорию, ваши ресурсы уменьшаются. Как человеческие ресурсы, так и боеприпасы. Поэтому долго ждать никто не будет. Мы начнем контрнаступление, как только у нас будет минимум, с которым сможем вырваться вперед", – подчеркнул Зеленский.

Кроме США, готовиться к контрнаступлению Украине помогают Британия, Франция, Германия, Италия, Польша и страны Балтии, Канада и государства на других континентах, о сотрудничестве с которыми пока публично не объявлялось. Мощную поддержку, в частности, в покрытии дефицита в определенных видах оружия, а также в противодействии угрозе РФ с моря оказывают Швеция, Дания, Нидерланды и Финляндия.

Для успешного контрнаступления, по словам Зеленского, украинской армии не хватает нескольких факторов.

"Проблемы есть во многих сферах. Первый вопрос – это, конечно, боеприпасы. Я говорю это как приоритет – не потому, что хочу жаловаться, а потому, что это ресурс, без которого невозможно контрнаступление. Но хочу четко сказать, что без этого ресурса защита государства невозможна. Это вопрос не только относительно контрнаступления. Вопрос в том, чтобы провести контрнаступление и не потерять те территории, которые есть", – отметил глава государства.

В то же время, подчеркнул Зеленский, для военно-политического командования Украины одной из приоритетных задач минимизация человеческих потерь.

"Наша главная тактика с самого начала войны и даже до войны - тогда это была не тактика, а мое отношение к людям – мы должны контролировать всю свою территорию, но мы должны спасти столько людей, сколько возможно. Во время войны наша тактика не изменилась. Мы понимаем, что война забирает у нас людей, к сожалению, для этого нужны смелые и, к сожалению, нужны самые лучшие. Но, тем не менее, мы понимаем, что, несмотря на контрнаступление – и мы это сделаем – мы должны максимально минимизировать потери. И поэтому, когда мы говорим, что нам нужно, то нам нужно все, что позволяет нам защитить людей — артиллерийские системы и дальнобойная артиллерия", – отметил глава государства.

Украинский президент также прокомментировал сомнения партнеров относительно передачи Украине ракет большой дальности из-за опасений, что украинская армия станет бить по территории РФ. Зеленский снова заверил: Украину российская территория не интересует.

"Мы не понимаем, в чем здесь проблема систем большой дальности, ракет большой дальности... Я думаю, они (партнеры Украины. – Ред.) боятся, что мы можем использовать их на территории России. Но я всегда говорил нашим партнерам: "Слушайте, наша задача — деоккупировать нашу территорию... У нас есть цель, на которую мы тратим тот пакет боеприпасов, который есть. И мы их тратим на деоккупацию сугубо украинских территорий". Но нам нужно было бы сделать это с помощью ракет и систем большой дальности. Поэтому я сейчас не совсем понимаю, я вам откровенно скажу, почему мы не можем получить дальнобойную артиллерию. Потому что цель дальнобойной артиллерии – точно не использовать ее на территории России. И я верю, что мы справимся с этим дефицитом", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что Украине для полного освобождения своих территорий крайне необходима современная авиация.

"В условиях полномасштабной войны — а это значит полномасштабной деоккупации наших территорий, абсолютно всех — нам нужна авиация. Сейчас мы теряемся в небе. Мы всегда говорим, что сила нашего народа превосходит силу Российской Федерации. Я считаю, что по мотивации мы тоже сильнее России. На поле боя, на земле мы показали, на что способны. Но мы разумные люди. Если у них абсолютное преимущество в небе, то так потому и быть. Чтобы решить такую проблему, надо ее признать. И чтобы это сделали наши партнеры также. Мы хотели бы получить их поддержку, чтобы оказать нам истребители западного образца, конечно F-16. Есть и другие истребители, [Еврофайтеры] и т.д. Есть разные названия. Мы работаем со всеми, чтобы получить что-то в этой сфере", ––рассказал президент

Он также отметил, что считает украинскую армию сильнее российской, прежде всего из-за мотивации. Укрепить ее еще больше смогла бы бронетехника.

"Несмотря на то, что мы сильнее — я думаю, что мы более мотивированы, чем Россия. Но, тем не менее, мы должны все подготовить и быть укомплектованными оружием и мотивированными людьми, чтобы не потерять своих. Поэтому самое главное, что нам нужно – это ресурсы для тех планов, которые уже сделаны. На это, честно говоря, влияет и погода. Это абсолютный факт, потому что, скажем так, земля должна быть пригодна для нашего оружия. У нас нет столь широкого ассортимента бронетехники. Да, и нашему врагу тяжело, эти погодные условия. Но они будут в защите в этом сценарии", – добавил президент.

По мнению Зеленского, наступление, которым Россия пугала мир и Украину из зимы, враг провалил. Спасти ситуацию государство-агрессор пытается, стирая с лица земли целые города и бросая в мясорубку наемников ЧВК "Вагнер" из-за неспособности кадровой армии побеждать на поле боя.

"Я считаю, что они провалили свое наступление. Они потерпели неудачу, видимо частично. Они пытаются — мы видим, что они время от времени предпринимают попытки атаковать, но, тем не менее, погрязли в грязи своих решений. В иле немотивированности своих военнослужащих. И конечно, теперь вы видите, какую тактику они выбрали, они уничтожают города полностью, так что у них нет военной тактики, они поняли, что не могут привлечь мотивированных людей, и начали мощную тактику использования Вагнера [боевиков], потому что их военные небоеспособны. И они расстреливают [свои] [войска Вагнера], если те отступают. Поэтому именно так они решили действовать", – заметил президент.

В то же время Зеленский отметил неспособность командования РФ к разумному планированию. Именно поэтому враг и прибегает к террору.

"Они не могли ни обойти нас, ни окружить, ни штурмовать. Везде они достигали лишь частичных успехов или успехов на ограниченное время, а затем снова были отброшены нашими войсками. И вот они пришли к тактике, которую использовали в начале войны в некоторых маленьких селах. Теперь им безразлично, маленькое это село или большое. [Эта тактика] — это полное уничтожение всего, всей инфраструктуры, зданий, мирных жителей и т. д. То, что мы видим в Бахмуте, если вы смотрите на это с неба, если у у вас есть какие-то спутниковые возможности, чтобы смотреть на эти изображения, вы увидите, что абсолютно все разрушено", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что начало контрнаступления Сил обороны зависит от завершения предварительно согласованных поставок оружия и боеприпасов и погодных условий. Цель же Украина ставит перед собой ту же, что и раньше: полное освобождение оккупированных территорий нашего государства.

"Как только завершится поставка вооружения, о которой мы договорились с нашими партнерами, мы будем готовы к контрнаступлению, конечно, с учетом изменения погоды. А цель неизменна – деоккупация нашей территории", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 14 мая украинский президент прибыл с официальным визитом в Германию. Там Зеленский побывал в штаб-квартире Минобороны и встретился со Штайнмайером и Шольцом.

Визит состоялся на следующий день после того, как Берлин объявил о новой помощи Украине на рекордную сумму в 2,7 млрд. евро. В новый пакет войдут бронетехника, БПЛА, системы ПВО, автомобильная техника и боеприпасы.