30 танков Leopard 1, беспилотники и комплексы Iris-T: Германия подтвердила новую помощь Украине

В Германии объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Он будет включать в себя технику и вооружения на рекордную сумму в 2,7 миллиардов евро.

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В частности, Берлин передаст украинской армии танки Leopard 1, ЗСАУ Gepard, свыше 200 разведывательных БПЛА и зенитные комплексы Iris-T и многое другое. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Reuters.

В субботу, 13 мая, в Германии объявили о предоставлении Украине военной помощи в размере 2,7 млрд евро (около 3 млрд долларов). Это самый большой пакет, предоставляемый Берлином Киеву за все время полномасштабного вторжения России.

"Согласно заявлению Минобороны, в пакет войдут 30 танков Leopard 1, 15 зенитных танков Gepard, более 200 разведывательных беспилотников и четыре зенитных комплекса Iris-T", – пишет издание.

Среди прочего, планируется доставить еще 20 боевых машин пехоты Marder, 18 колесных гаубиц, дополнительные артиллерийские боеприпасы и более 100 боевых бронированных машин.

Оружие поступает из промышленных запасов или промышленного производства.

При этом глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус подчеркнул: Берлин намерен поддерживать Украину до тех пор, пока такая помощь будет необходима.

"Мы все желаем скорейшего прекращения этой ужасной и незаконной войны… К сожалению, это пока невозможно предвидеть. Поэтому Германия окажет любую помощь, какую только может, — столько, сколько потребуется", — заявил Писториус.

Напомним, ранее о том, что Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны, сообщало издание Spiegel.

По данным журналистов, Украина получит от Германии 20 новых бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Также ВСУ ожидают поставку 18 колесных гаубиц, анонсированную на конец года. Кроме того, федеральное правительство планирует поставить четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS-T-SLS и много управляемых ракет для этой системы.